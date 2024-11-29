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雞翅下殺半價！bb.q CHICKEN年末限定「歡聚食雞餐」限時開賣

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／bb.q CHICKEN）

▲bb.q CHICKEN推出全新「歡聚食雞餐」。（圖／bb.q CHICKEN，下同）

記者蕭筠／台北報導

看好年末聚餐旺季，連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」從12月1日起一連22天祭出「雞翅半價」優惠，接著12月6日推出多人限定「歡聚食雞餐」，一次就能吃到2份調味炸雞+1份去骨炸雞，以及韓式美食、飲料等。

因應聖誕節、跨年，bb.q CHICKEN推出「歡聚食雞餐炸雞餐」，內含去骨炸雞1份、調味半雞2份、炸薯條1份、特色韓食1份（柚香鮮蝦披薩／五花肉肉包起來任選）及汽水2罐（百事可樂／七喜任選），原價1503元，特價1313元，現省190元，12月6日起至2025年1月5日全門市開賣。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／bb.q CHICKEN）

▲12月1日起連12天還推雞翅半價優惠。

12月1日起至12月22日還有「雞翅半價吃」限時優惠，凡於門市內用或外帶消費滿699元，即可以125元加價「調味雞翅」，原價249元，相當於用半價就能吃到雞翅1份，並開放蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉風味、韓式甘醬4口味任選。

▲▼肯德基推「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基「聖誕巨大桶」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基推「蜜香起司雪花脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／業者提供）

另外，迎接聖誕節，肯德基也再度聯手日本推出超夯「聖誕巨大桶」，放大版的炸雞桶結合聖誕節元素，營造滿滿過節氛圍，桶內則層層堆疊多樣美食，最底層為草莓奶油比司吉+鱈魚圈圈+上校雞塊+雙色轉轉QQ球，再來依序是蛋撻層有焦糖脆餅蛋撻及原味蛋撻，炸雞層吃得到雪花起司脆雞+咔啦脆雞，最上層附贈日本同款2024年度限定聖誕瓷盤，特價1199元。

肯德基聖誕巨大桶即日起至12月2日搶先開放於PK雙饗卡APP預購，12月3日起至12月9日可至PK雙饗卡、官網預購，12月10日起至12月25日限時開賣，限量14500組，售完為止。

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