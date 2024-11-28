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《刑法》名師嗆「白癡」挨告　法官認原告「自招風險」判無罪

▲▼補教名師 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓男子到譚姓補教名師的臉書鬧版，遭嗆白癡。（圖／翻攝自譚姓講師臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在補教界教刑法的譚姓名師，日前被李姓網友在他個人臉書「鬧版」，於是不忍了回罵李男「你真白癡」、「我想你是智商不好的人，最後一次談話」，結果被李男提告妨害名譽，法院審理後認為，是李男主動發表意見而成為他人評論的對象，「自招風險，應自行承擔」，因此判譚姓名師無罪。

譚姓講師是補教界教授刑法的名師，去年1月12日，譚姓講師受邀到某警察單位進行專題演講後，在個人臉書上發表演講心得，這時李姓男子在貼文下方留言問他「台南議長賄選案有什麼高見嗎？」

由於李男過去常針對譚姓講師的發文留言，且大多針對政治議題，以往講師認為李男與自己的政治傾向不同，幾乎都沒有回應，但這次他卻「不忍了」，認為他的貼文聚焦在警察執勤教育及制度問題，但李男卻故意提出與貼文毫無相關的內容，根本是來「鬧版」，於是譚姓講師留言反擊「沒！你真白癡，國民都有」、「我想你是智商不好的人，最後一次談話」。

李男見到留言後，又再度反擊貼文稱「這種水平還自詡為師，馬不知臉長」，還報警告譚姓講師妨害名譽。

高雄地方法院審理時，譚師辯稱發文說對方白痴是為了要制止李男繼續挑釁性的發言、避免模糊該貼文焦點，主觀上並無侮辱李男的犯意。

法官認為，李男僅為觀覽講師臉書粉絲專頁的網友，與講師並不認識，亦未曾見面，但李男已多次在講師臉書貼文下方留言發表具譏諷、批評言詞，因此講師回擊僅一時性的制止舉動，並非毫無緣由、無端針對李男名譽人格恣意攻擊，李男是「自招風險，應自行承擔」，因此判譚姓講師無罪，可上訴。

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