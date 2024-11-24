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台鹽工會將台鹽綠能62員工除名挨告　「決議程序違法」判無效

▲台鹽工會被控以台鹽綠能公司員工非工會會員適用範圍，將台鹽綠能公司62名員工除名，台南地院審結，以台鹽工會決議程序違法，認定台鹽工會決議無效。（圖／記者林東良翻攝）

▲台鹽工會被控以台鹽綠能公司員工非工會會員適用範圍，將綠能公司62名員工除名，但法院認定該決議無效。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台鹽工會被控以台鹽綠能公司員工非工會會員適用範圍，將台鹽綠能公司62名員工除名，被除名會員不服向台南地院提告，確認台鹽工會會議除名決議無效，台南地院審結，以台鹽工會決議程序違法，認定台鹽工會決議無效，台鹽綠能員工工會會員權益有效。

台南地院判決指出，台鹽實業公司企業工會，於2019年4月18日第11屆第2次會員代表大會修正通過之工會章程第1章第4條規定：「本會以台鹽實業股份有限公司（下稱台鹽公司）、各營業所、進口鹽儲運所、台鹽綠能公司為組織範圍」，而受僱於台鹽綠能公司之員工，於入職之初即直接加入台鹽工會為會員，並依章程規定繳納入會費新台幣500元，每月並由台鹽綠能公司於發薪時自動扣繳經常會費100元。未料被告工會竟於2023年12月22日召開第12屆第1次臨時會員代表大會，作成將台鹽綠能公司工會員工除名的係爭決議。

62名台鹽綠能公司員工提告指出，台鹽工會作成系爭決議之目的係在將包含原告在內之62名台鹽綠能公司員工全數除名，剝奪原告及其他台鹽綠能公司員工加入工會之權利，違反工會法第4條規定；被告工會作成系爭決議前未給予原告等62名台鹽綠能公司員工陳述意見之機會，違反工會法第26條第3項規定；被告工會作成系爭決議前，未依被告工會章程第11條規定踐行「監事會調查」程式；被告工會作成系爭決議違反公共秩序及社會相當性，故系爭決議有上述違反法令、章程之情，應屬無效。

台鹽工會主張，台鹽綠能公司於2017年成立之初，員工人數未滿30人，未達工會法第11條第1項規定之工會組織人數門檻，被告工會基於公平照顧原則，即於2019年4月18日第11屆第2次會員代表大會修正被告工會章程第4條，將被告工會組織範圍擴增包含台鹽綠能公司，待台鹽綠能公司營運穩定後，再自行成立工會。台鹽綠能公司之員工人數成長至62人，已達自行成立工會門檻，況台鹽綠能公司已設有董事長、董事會，並自主營運，且其營運方向、員工工作內容、性質、屬性、勞資關係、員工福利等皆與台鹽公司不同，為免損及台鹽綠能公司員工之會員權益，被告工會曾於2022年7月22日建請台鹽綠能公司自行成立工會，然因台鹽綠能公司人員異動頻繁，遲未處理。

台鹽工會考量台鹽綠能公司已於自行成立福利委員會，並自行選出第1屆勞資代表，台鹽工會即第12屆第11次理監事聯席會會議決議討論修改章程第4條之組織範圍，即剔除台鹽綠能公司，待召開臨時會員代表大會決議通過系爭決議，系爭決議具備正當性。並於2023年12月15日通知台鹽綠能公司在臨時會員代表大會前提供書面意見，或派1至3位會員代表出席陳述意見，台鹽綠能公司會員亦推派3名代表到場陳述意見，而後進行表決通過系爭決議。台鹽工會章程第4條組織範圍業經修改刪除台鹽綠能公司，以致台鹽綠能公會會員喪失成為會員資格。

法官審理後認為，台鹽工會會員除名處分應以會員3分之2以上同意行之，並呈報主管機關備案。會員經除名後，須繳還會員憑證，及繳清欠款，有關台鹽綠能公司從台鹽工會組織範圍退會，以「會員代表會議」取代「會員大會」，並未召開會員大會，並經會員3分之2以上同意，未合於被告工會章程第11條之規定，依工會法第34條規定應屬無效。原告之訴請求確認系爭決議無效，為有理由，應予准許。

據了解，台鹽綠能公司近來爭議不斷，南檢偵辦台鹽綠能不法弊案，除台鹽前董座陳啓昱逃亡被通緝，前總經理及業者等4名被告被羈押禁見，令社會震驚鬧得沸沸騰騰，未料，24日又傳出台鹽綠能主管遭爆性騷多名女員工被投訴而閃辭之事，台鹽綠能可謂多事之秋。

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