到賭場聊天遇警查緝！台中媽媽桑9.2萬陪酒錢被沒收　結局大逆轉

▲媽媽桑到賭場被罰，不服提起訴訟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台中報導

台中一名徐姓酒店「媽媽桑」，應客人要求帶2名酒店小姐前往天九牌賭場，結果遇到警方查緝，不僅被處罰鍰9000元，身上的9萬2000元也被沒入，徐女不滿表示她只是在現場，沒有參與賭博，9萬2000元不是賭資，而是公司客戶支付的款項，於是提起異議。台中地院認為，不能僅以徐女在現場，就認定徐女有賭博，裁定原處分撤銷不罰。



根據判決，徐女在2024年8月27日，於台中某鐵皮屋職業賭場，與其他賭客共27人以天九牌為賭具進行賭博，經警查獲身上有9萬2000元，被依社會秩序維護法處罰鍰9000元，並將賭資9萬2000元宣告沒入。

徐女不滿表示，她是應李姓客戶要求，帶2名酒店小姐前往該地點，不知道要前往的地方是天九牌賭場，僅現場看人下注，她僅在賭桌旁休息區板凳上聊天，未參與賭博，身上9萬2000元是公司客戶支付的款項，警方以她身上有較多現金，認為她參與賭博顯屬草率，提起異議請求撤銷原處分。



法院認為，徐女的說法，與2名酒店小姐的說法大抵相符，對照警方的現場圖及現場照片，徐女當時並未坐在賭桌四周，也沒有像其他參與賭博的賭客有明確扣得籌碼情事，無證據證明徐女有在場賭博

法院表示，就算徐女有參與賭博的意圖，但社會秩序維護法沒有處罰預備犯或未遂犯，也無證據可認定徐女有參與賭博行為，不能僅憑徐女在場及身上有9萬2000元，就認定她有賭博行為，因此裁定撤銷原處分不罰。