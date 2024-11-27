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王義川遞補民進黨不分區立委　最快時間曝光

王義川即將遞補民進黨不分區立委。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

原民進黨不分區立委洪申翰被延攬入閣，缺額將由排序第14的王義川遞補。中選會今（27日）表示，已收到立法院來函，最快本週五（29日）或下週一（12月2日）回函，完成遞補程序，立法院即可辦理宣誓就職。

本屆總統立委大選中，民進黨在政黨票498萬2,062票，獲分13席不分區立委席次，由於婦女保障名額，排名第15的陳培瑜優先當選，而後排名第6的游錫堃辭職、排名第14的王正旭遞補。近日因勞動部職場霸凌事件、部長何佩珊下台，行政院長卓榮泰邀請原排名第4的洪申翰接任部長，留下遺缺，依規定將由排名第14的王義川遞補。

王義川曾任台中市交通局長、桃園航空城董事長，擅長空戰輿論攻防，被列入本屆民進黨不分區即引發話題，儘管未能在第一時間進入立法院，選後也被安排接任民進黨政策會執行長，維持高度曝光。據報王義川和民眾黨黃國昌學生時期曾在台大就交鋒，如今立法院在朝小野大的情況，綠白持續對抗，綠營期待有王義川的加入，可以和黃國昌一較高下。

中選會今表示，不分區立委辭職遞補作業程序，自立法院將註銷名籍公函送達中選會起15日內，完成相關作業後即會公告遞補名單。

中選會今已收到立法院來函，將以最快速度處理，以便後續公告遞補及發送當選證書等作業，最快29日、最慢12月2日前就會回函，完成遞補程序。

至於王義川宣誓就職、行使立委職權的時間，則為立法院和司法院的職權。待中選會完成相關作業即會發出公告並致送當選證書、通知立法院可以辦理相關作業，立法院要何時辦理宣誓就職、司法院何時協助完成監誓等法定程序，並非中選會的職責。


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