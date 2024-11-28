館長做球版稱「當年沒運彩」！球評揭5大差異：組頭別丟人現眼

▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前直播時透露曾做過球版（簽賭），並稱那個年代很多人都這樣，當時沒有運動彩券之類的通路，大家做球版只是賺個佣金，「台灣人不要過於虛偽」，此話一出引發網友正反意見論戰。對此，球評石明謹也揭露運彩跟簽賭的5大差別，直言簽賭雖不是什麼大罪，「但是當組頭，不管你是大頭小頭，都不要出來丟人現眼。」

館長25日自爆曾為了賺佣金做過球版，並在26日晚間直播說明，他從來不怕討論這件事情，「台灣人不要過於虛偽」，那個年代很多人有正常工作仍兼做球版，以前沒有通路、沒有運動彩券，大家只是賺個佣金，當時他才20多歲，沒有能力買球團或影響職棒，甚至因此遭人跑路，差點走上絕路，這段經歷他已經講了很多次，但也奉勸大家千萬不要做。

為此，石明謹27日也在臉書發文表示，有「白粉（民眾黨支持者）」分不清運彩跟簽賭的差別，自己並不想說服他們，但希望普羅大眾能弄清楚幾個重點：

1.運彩理論上不會倒莊，有準備金，有政府監管；簽賭組頭跑路是常態，贏錢包準追著你跑，輸錢可能找不到人。

2.運彩不會拿槍強迫球員打假球，輸贏各憑本事與運氣；簽賭組頭會用盡各種不法手段贏你的錢，你根本就是被詐賭而不自知。

3.運彩不管輸贏，都有一部分金額會拿來做公益跟發展運動，發行商賺了錢，也是依法納稅，依法養活旗下員工；簽賭組頭贏錢，往往拿去花天酒地吸毒養流氓小弟，對社會造成危害，還不用繳稅。

4.運彩只要你手上沒錢，輸完了也沒辦法再賭；簽賭會叫你空頭下注，逼簽本票暴力討債，讓你傾家蕩產。

5.有些人看比賽買張彩券，會對觀賽更有興致與熱情；有些人做了組頭之後，會變成不看球，腦袋還裝草的大肌肌。

石明謹最後也強調，簽賭當然不是什麼大罪，人偶爾會因為貪念而迷失，「但是當組頭，不管你是大頭小頭，都不要出來丟人現眼。」