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彰化偵查佐輕生亡...手機留言遭3人霸凌　被點名的隊長回應了

▲彰化縣警局爆退休潮。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

勞動部北分署職員疑遭長官霸凌輕生，輿論譁然，彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名張姓偵查佐日前在租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，懷疑生前遭霸凌，被點名的S姓隊長表示「冤枉」。縣警局表示，經內部調查並無不法，為求公正已主動報請檢察官調查釐清真相，明日上午也對此對外公開說明。

該名39歲偵查佐從警6年多，任職彰化縣刑警大隊已有2年，11月17日晚班原本應出現在偵二隊，同仁也都幫他準備好便當，但出勤時間卻未見他出現，直覺有異，立即會同房東到其彰化市租屋處查看，不料發現他倒臥浴室，送醫不治；警方在其臥室發現炭火，因吸入過多一氧化碳急救無效。

該名偵查佐家屬陳情指出，從死者手機遺言中發現指名道姓S姓隊長與2名同僚「全家死光」，死者是受到他們職場霸凌，才會被逼走上絕路；縣警局沒有調查清楚與詳細說明，試圖掩蓋其遭到職場霸凌的事實，令他們無法接受。

▲▼ 彰化爆偵查佐「租屋處輕生」，遺孀悲痛發陳情函到總統府 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣刑大偵查佐輕生家屬陳情。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

遭點名的隊長則表示，他與另2名被具名指控的同僚與該名偵查佐並無不睦，2人一起休息時，經常聊天，並沒有發現張有異狀，甚至多次主動關懷他身體及辦案等狀況，絕對沒有對他做出任何職場霸凌行為，經過連日來的調查，大隊也因此士氣低迷。

刑大表示，經過督察科調查與訪談，該名張姓偵查佐平日辦案認真，與其他同僚相處並無不睦情形，今年也多支敘獎，長官也都常關心他的狀況，對於他走上輕生感到震驚與不捨，由於家屬對於其死因質疑不單純，已將此案調查相關資料交由彰化地檢進一步調查，由檢方來查明真相，後續也將全力協助家屬處理後事。

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