彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」　控警局官官相護

▲彰化縣警局刑警大隊爆出霸凌事件，39歲張姓偵查佐的遺孀寄陳情信到總統府。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

近日霸凌案連環爆，彰化縣警局一名員警日前在租屋處輕生亡，遺孀27日心痛發陳情信到總統府，表示縣警局推託丈夫的死因為「個人因素」，但丈夫卻在遺言上點名刑警大隊的3人職場霸凌，家屬痛批，彰化縣警局完全是官官相護，「完全都把責任推給已無法再發聲的先生」。

據了解，該名39歲的張姓偵查佐為台中人，從警6年多，到彰化縣刑警大隊已有2年。彰化縣警局23日證實，確實有一名張姓偵查佐在租屋處尋短，經搶救過後宣告不治，而該名偵查佐工作認真、自我要求相當高，與同僚之間相處並無不睦，也無績效壓力或職場霸凌等問題。

但張姓偵查佐的遺孀27日卻發出陳情信表示，丈夫從警6年，17日因不明原因離世，彰化縣警局面對是否有績效壓力、霸凌問題均一概否認，但家屬卻從張姓偵查佐的手機中發現遺言，內容明確指出刑警大隊的3人對他職場霸凌，才會逼得張員走上絕路。

遺孀怒轟彰化縣警局，認為警方沒有調查清楚及詳細說明，「試圖掩蓋我先生遭到刑警大隊職場霸凌的事實，我們無法接受。」遺孀心痛表示，「家庭和睦的我們，父母親退休健在、寶貝兒子才6歲多，如果不是遭遇到警局長官及同事言語、職場霸凌，他怎麼可能會選擇拋棄妻小 ；如果不是長期內心承受極大的壓力、恐懼與冤枉，怎麼可能在遺書上指名道姓」。

遺孀悲憤表示，彰化縣警局的回覆稱丈夫的死因是「個人因素」，真的讓家屬很難接受，「完全就是官官相護的說法，完全都把責任推給已無法再發聲的先生，難道刑警大隊的長官、同僚都沒有責任嗎？」，她心碎陳情，希望相關單位能查明真相。

▲彰化爆偵查佐「租屋處輕生」，遺孀悲痛發陳情函到總統府 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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