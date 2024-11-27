彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了：移請檢方調查

▲彰化39歲偵查佐輕生亡，彰化縣警局回應了。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

近日霸凌案連環爆，彰化縣警局一名員警日前在租屋處輕生亡，遺孀心碎發出陳情信指出，丈夫在遺言中透露自己遭3人職場霸凌，才會走上絕路。對此，彰化縣警局回應，針對此案已移請彰化地檢署調查偵辦。

據了解，該名輕生的張姓巡查佐為台中人，已婚、父母健在、家庭和睦，與妻子育有一名年僅6歲的兒子，17日因未到辦公室上班，被同事發現在租屋處尋短，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治，而彰化縣警局23日亦證實此消息，但表示並無績效壓力或職場霸凌等問題。

但張員的遺孀27日發出陳情信指出，在丈夫的手機內發現遺言，內容明確指出刑警大隊的3人對他言語、職場霸凌，才會逼得他走上絕路。

▲遺孀陳情全文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對警局稱張員的死因是「個人因素」，遺孀感到相當難以接受，強調「家庭和睦的我們，父母親退休健在、寶貝兒子才6歲多，如果不是遭遇到警局長官及同事言語、職場霸凌，他怎麼可能會選擇拋棄妻小 ；如果不是長期內心承受極大的壓力、恐懼與冤枉，怎麼可能在遺書上指名道姓」，怒轟彰化縣警局「官官相護」，把責任推給逝者。

對此，彰化縣警局指出，針對張員輕生一案，經彰化縣督察科行政調查，並未發現有何言語關係及行為上的霸凌，目前已移請彰化地檢署調查偵辦，另外，刑大將於28日上午對外公開說明案情。

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