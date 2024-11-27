彰警員尋短手機留遺書「點名3同事霸凌」未開調查審議會家屬不滿

▲彰化39歲偵查佐輕生亡，彰化縣警局回應了。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、張君豪／彰化報導

近日全台職場霸凌事件連環爆！11月17日彰化縣警局刑大張姓偵查佐（39歲）因沒到刑大辦公室上班，經同事協尋才發現在租屋處尋短身亡；經查張姓警員是台中人，2年多前調任彰化刑大服務，平常工作認真未有異狀，且已婚育有一名6歲兒子。彰化縣警局當時表示無績效壓力或職場霸凌等問題。但張姓偵查佐遺孀27日發出陳情信指出，在丈夫手機內發現遺言，內容明確指出在同刑警大隊的3名同仁對他言語職場霸凌，才會逼他走上絕路。

死者遺孀表示無法接受，陳情信件指控「家庭和睦的我們，父母親退休健在、寶貝兒子才6歲多，如果不是遭遇到警局長官及同事言語、職場霸凌，他怎麼可能會選擇拋棄妻小 ；如果不是長期內心承受極大的壓力、恐懼與冤枉，怎麼可能在遺書上指名道姓」怒轟彰化縣警局官官相護，把尋短責任歸咎逝者自身抗壓問題。



▲彰化爆偵查佐「租屋處輕生」，遺孀悲痛發陳情函到總統府 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

儘管彰化縣警局強調在張姓偵查佐尋短後，總局督察系統進行行政調查；但對比日前遭指控「警界謝宜容」霸凌事件的台南市刑大職場霸凌事件，彰化縣警局迄今並未依公務機關職場調查霸凌相關規定、提報包含委外專家、學者組成「機關安全及衛生防護小組」進行職場霸凌調查審議，程序似未臻完善、也難杜絕外界、家屬質疑聲浪。



誠如張姓警員在手機留下遺言簡訊、點名刑大三名同仁涉嫌言語霸凌，導致身心壓力過大尋短。張員指控是否屬實，遭指控同仁是否有霸凌行為；應交由外界專家組成的審議委員進行詳細徹查。

對此彰化縣警局指出，針對張員輕生一案，經彰化縣督察科行政調查，並未發現有何言語、行為上的霸凌跡證，目前已移請彰化地檢署調查偵辦，另外，刑大將於28日上午對外公開說明案情。

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