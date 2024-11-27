　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰警員尋短手機留遺書「點名3同事霸凌」未開調查審議會家屬不滿

▲彰化縣警局爆退休潮。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化39歲偵查佐輕生亡，彰化縣警局回應了。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、張君豪／彰化報導

近日全台職場霸凌事件連環爆！11月17日彰化縣警局刑大張姓偵查佐（39歲）因沒到刑大辦公室上班，經同事協尋才發現在租屋處尋短身亡；經查張姓警員是台中人，2年多前調任彰化刑大服務，平常工作認真未有異狀，且已婚育有一名6歲兒子。彰化縣警局當時表示無績效壓力或職場霸凌等問題。但張姓偵查佐遺孀27日發出陳情信指出，在丈夫手機內發現遺言，內容明確指出在同刑警大隊的3名同仁對他言語職場霸凌，才會逼他走上絕路。

死者遺孀表示無法接受，陳情信件指控「家庭和睦的我們，父母親退休健在、寶貝兒子才6歲多，如果不是遭遇到警局長官及同事言語、職場霸凌，他怎麼可能會選擇拋棄妻小 ；如果不是長期內心承受極大的壓力、恐懼與冤枉，怎麼可能在遺書上指名道姓」怒轟彰化縣警局官官相護，把尋短責任歸咎逝者自身抗壓問題。

▲▼ 彰化爆偵查佐「租屋處輕生」，遺孀悲痛發陳情函到總統府 。（圖／記者唐詠絮翻攝）
▲彰化爆偵查佐「租屋處輕生」，遺孀悲痛發陳情函到總統府 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

儘管彰化縣警局強調在張姓偵查佐尋短後，總局督察系統進行行政調查；但對比日前遭指控「警界謝宜容」霸凌事件的台南市刑大職場霸凌事件，彰化縣警局迄今並未依公務機關職場調查霸凌相關規定、提報包含委外專家、學者組成「機關安全及衛生防護小組」進行職場霸凌調查審議，程序似未臻完善、也難杜絕外界、家屬質疑聲浪。

誠如張姓警員在手機留下遺言簡訊、點名刑大三名同仁涉嫌言語霸凌，導致身心壓力過大尋短。張員指控是否屬實，遭指控同仁是否有霸凌行為；應交由外界專家組成的審議委員進行詳細徹查。

對此彰化縣警局指出，針對張員輕生一案，經彰化縣督察科行政調查，並未發現有何言語、行為上的霸凌跡證，目前已移請彰化地檢署調查偵辦，另外，刑大將於28日上午對外公開說明案情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►獨／北市連爆變態警！多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

►獨／北市街頭「推車運屍700m」　52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍　「3大關鍵證物」全詭異消失

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／TPBL史上最慘！中信特攻破單場新低
馬龍現身中山女高引暴動！　女學生甜喊「龍哥」要簽名
PEETA葛格前妻偷竊被抓包　健人蓋伊曝「沒報警」主因
一把惡火奪7命！惡嫌自豪「比鄭捷厲害」：破台灣紀錄
旅日族注意！日本免稅制度大改變
美女議員遭控「約砲人夫」！正宮嗆：臭X子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰警員尋短手機留遺書「點名3同事霸凌」未開調查審議會家屬不滿

一把惡火奪7命！惡嫌自豪「比鄭捷厲害」：破台灣紀錄　2理由逃死

離譜！北市國小男師潛入女廁「上往下偷拍」　11歲女學生嚇壞尖叫

365萬公帑「開演唱會」北檢分案偵辦　許銘春、謝宜容列被告

彰化偵查佐輕生亡...手機留言遭3人霸凌　被點名的隊長回應了

興櫃公司合併破局「親友卻賺錢」　董座涉內線交易遭約談偵訊

彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了：移請檢方調查

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

獨／15歲少年駕車奪3命被收容　士林地院移轉管轄新北地院接手

錢帥君73分鐘籌5千萬救尪！郭哲敏還押前吐苦水：向親友懇求來的

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

寶寶腳趾頭圓滾滾像花生　調皮姨套殼：有人要吃？

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

彰警員尋短手機留遺書「點名3同事霸凌」未開調查審議會家屬不滿

一把惡火奪7命！惡嫌自豪「比鄭捷厲害」：破台灣紀錄　2理由逃死

離譜！北市國小男師潛入女廁「上往下偷拍」　11歲女學生嚇壞尖叫

365萬公帑「開演唱會」北檢分案偵辦　許銘春、謝宜容列被告

彰化偵查佐輕生亡...手機留言遭3人霸凌　被點名的隊長回應了

興櫃公司合併破局「親友卻賺錢」　董座涉內線交易遭約談偵訊

彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了：移請檢方調查

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

獨／15歲少年駕車奪3命被收容　士林地院移轉管轄新北地院接手

錢帥君73分鐘籌5千萬救尪！郭哲敏還押前吐苦水：向親友懇求來的

擋誰財路？賈永婕嘆「被威脅了」不敢說：講出來我可能要被⋯

快訊／TPBL史上最慘！　中信特攻48分鐘僅拿61分破單場新低

第33屆台灣精品獎頒獎典禮　跨產業AI創新與淨零永續產品大放異彩

林昱珉爆「先入伍服役」再赴美！父親好友曝動向：職棒生涯剛起步

65歲歌王全球7地置產…又拿碩士學位　竟爆2天後緊急開刀！

九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白

朝萬戶社宅邁進！台中公園二期好宅動土　首年租金5折

彰警員尋短手機留遺書「點名3同事霸凌」未開調查審議會家屬不滿

PEETA葛格前妻偷錢包「他沒報警」　健人蓋伊回應3質疑曝主因

館長自爆做過職棒球版簽賭　王浩宇兌現千讚承諾：檢舉了

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

獨／台中命案！25歲男遭虐打「下半身」喪命

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

錢帥君心碎！郭哲敏延押2個月　1億保釋金退還時間曝

彰化爆偵查佐輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

即／縱火害7死2重傷　佛堂慘案兇手無期定讞

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

4連霸里長欠債2千萬跑路　

英文女師「鋸屍」奇案　人夫公務員魂斷小三家

柯文哲再被挖出2300萬賄款　八大金庫曝光

即／高雄停車場驚見男子「陳屍白車中」

謝宜容涉霸凌遭境管！　防逃專刊曝光

雲林狼師！　專挑「弱勢女生」午休性侵

獨／超摳軍人性愛照討分手費　 判百倍奉還女大生

更多熱門

相關新聞

北檢分案偵辦許銘春　公帑開演唱會涉貪

北檢分案偵辦許銘春　公帑開演唱會涉貪

勞動部前部長許銘春被控在2022年，用「就業安定基金」365萬舉辦演唱會，結果卻自己唱了半小時，涉嫌貪污，經民代告發後，台北地檢署已在26日分「他」字案進行偵辦，檢察官在調閱相關公文釐清案情後，不排除約談許到案說明。至於勞動部北分署長謝宜容被控挪用資金購買伴手禮部分，也將在釐清管轄權後一併調查。

彰化偵查佐疑遭霸凌輕生亡　被點名的隊長回應了

彰化偵查佐疑遭霸凌輕生亡　被點名的隊長回應了

彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了

彰化警「點名3人職場霸凌」輕生亡！　警局回應了

彰化爆偵查佐輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

彰化爆偵查佐輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤批「謝宜容2.0」

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤批「謝宜容2.0」

關鍵字：

霸凌彰化縣警局警員自殺

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

小S溝通老公「想開放性關係」

見陳傑憲奪冠後「2舉動」...她決定離婚！

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面