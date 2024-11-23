　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美名醫偷吃診所女員工！她開BMW拍孕肚婚紗爽出國　原配怒告

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫美診所女員工和醫師激戰生子，姦情曝光後仍繼續在診所工作，正宮怒提告求償3百萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北部一名被稱為花美男的醫美醫師，不僅偷吃診所女員工，還和小三多次出國遊玩並激戰，小三懷孕後兩人更拍攝婚紗照，人夫也認領小三生下的私生子做為長男，儘管兩人姦情被正宮發現，小三仍繼續在診所任職，並以診所執行長名義經營「醫美闆娘」個人社群，正宮憤而將小三告上法院求償300萬。台北地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償100萬元。可上訴。

正宮主張，她和丈夫都是醫師，結婚11年並育有2名未成年子女。丈夫開設醫美診所，卻在2022年底開始和診所女員工小美(化名)發展婚外情，兩人多次一起出國玩，甚至拍攝婚紗沙龍照，小美也懷上丈夫的小孩並生下私生子，丈夫不僅認領小孩，小美至今也繼續在診所工作，這一切都讓她感到非常痛苦，提告對小三求償3百萬元。

全案審理時，小美辯稱因她有社群經營長才，所以在醫師的診所擔任保養師及媒體經營主管，除了經營診所官方帳號，也用自己的名義經營與診所業務相關的社群平台，分享自身經驗來招攬網路客群，所謂的婚紗照也只是醫美宣傳的形象照，她和醫師互動並沒有超出朋友分際。

不過法官檢視相關證據，發現醫師和小美生下兒子，並由醫師認領為長男，且醫師和小美在2023年間就一同出國3次，並在日本鐘樓前接吻、相互依偎，還在飯店房間內雙雙穿著浴衣，由小美拿著吹風機、醫師拿著手機拍攝兩人合照，另還有小三懷孕時穿白紗禮服，與穿著領結禮服的醫師背靠背仰望的合照，判定小美已侵害配偶權，審酌她擔任醫師助理，有BMW汽車1輛，判她要賠正宮1百萬元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美國攻勢連發！　5:0委內瑞拉
到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的
快訊／美國雙投強壓委內瑞拉打線！5局2比0領先
日委大戰「日6局內丟5分」　他再跪中華隊：只失2分啥神鬼表現
「夜店風告別式」辣妹嗨唱　參加者一半是警察
台日開打倒數「林襄也來了」！轉機飛東京　等候區打瞌睡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華站壁女豔名遠播　通緝犯北上「朝聖」...爽完就栽了

社區清潔工美工刀猛刺保全！辯「我失憶」　監視畫面狠打臉

快訊／高雄燕巢驚見浮屍！男子疑跌落魚塭水塘亡　死因待查

包裹放地上遭拆開拿光　阿伯辯「以為是回收物」下場慘了

彰化男辦「夜店風告別式」參加者一半是警察　法師現身助圓夢

快訊／勞動部霸凌輕生案延燒　許銘春鞠躬再道歉：回歸理性討論

醫美名醫偷吃診所女員工！她開BMW拍孕肚婚紗爽出國　原配怒告

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

快訊／高雄湖內槍擊1死！主嫌落網　逃31hrs躲空屋赤腳被逮

2女偷娃娃機台「敗在沒管住嘴」　警翻垃圾桶揪鐵證

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

峮峮大螢幕

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

萬華站壁女豔名遠播　通緝犯北上「朝聖」...爽完就栽了

社區清潔工美工刀猛刺保全！辯「我失憶」　監視畫面狠打臉

快訊／高雄燕巢驚見浮屍！男子疑跌落魚塭水塘亡　死因待查

包裹放地上遭拆開拿光　阿伯辯「以為是回收物」下場慘了

彰化男辦「夜店風告別式」參加者一半是警察　法師現身助圓夢

快訊／勞動部霸凌輕生案延燒　許銘春鞠躬再道歉：回歸理性討論

醫美名醫偷吃診所女員工！她開BMW拍孕肚婚紗爽出國　原配怒告

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

快訊／高雄湖內槍擊1死！主嫌落網　逃31hrs躲空屋赤腳被逮

2女偷娃娃機台「敗在沒管住嘴」　警翻垃圾桶揪鐵證

MAMA／(G)I-DLE高雅登場！Minnie走過頭定格　舒華連身短裙秀美肩

中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

萬華站壁女豔名遠播　通緝犯北上「朝聖」...爽完就栽了

吳崢喊王義川進立院「搶救成功」　他傻眼：人命換來的官位恭喜個屁

社區清潔工美工刀猛刺保全！辯「我失憶」　監視畫面狠打臉

MAMA／aespa性感女神風現身！　鏡頭前輪流放電⋯寧寧下秒害羞了

黃之瀚獲川普任命首席副國安顧問　曾訪台強調「美台關係非交易」

不斷更新／美國猛攻後台灣球迷喊三振有原因！6局擴大5比0領先委

全球「最貴護照」要價7400元！台灣CP值高　最便宜是這國

台中千萬宅3區找得到　西屯、北屯都入榜

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

機車男遭2大車夾擊頭扭90度　驚悚畫面曝光

一夜狂震15次！　台南清水宮金爐塌了

快訊／台中男鬼切！6月大男嬰撞地無生命跡象送醫

即／國1南下373K貨櫃車翻覆！全線封閉

宜蘭五結3死車禍！路口奪命瞬間曝光

即／北市大樓發生氣爆　警消救出80歲老婦人

國1新營段重大車禍「死傷不明」多車翻覆變形

彰化男辦「夜店風告別式」參加者一半是警察

更多熱門

相關新聞

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

南部一名33歲男子阿隆(化名)在國小、國中擔任棒球教練，從男學生小浩(化名)小學時，就指導他打棒球，不料升上國一時，阿隆卻對小浩伸狼爪，性侵他4次，導致夢想當選手的小浩放棄棒球，甚至以死逼迫媽媽協助轉學。法院審理，判阿隆性侵小浩4次，處12年徒刑。阿隆事後不服上訴，但仍遭台南高分院駁回。

23歲女花82萬元「隆乳」後…胸硬如石

23歲女花82萬元「隆乳」後…胸硬如石

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

人夫牙醫癡纏小三　「化蝶常隨妳左右」下場曝

人夫牙醫癡纏小三　「化蝶常隨妳左右」下場曝

竹科人妻性愛日記曝　偷吃前情人標記無套內X

竹科人妻性愛日記曝　偷吃前情人標記無套內X

關鍵字：

醫美婚外情小三法院正宮

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

不斷更新／美國5局2比0領先

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面