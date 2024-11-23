醫美名醫偷吃診所女員工！她開BMW拍孕肚婚紗爽出國　原配怒告

▲醫美診所女員工和醫師激戰生子，姦情曝光後仍繼續在診所工作，正宮怒提告求償3百萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北部一名被稱為花美男的醫美醫師，不僅偷吃診所女員工，還和小三多次出國遊玩並激戰，小三懷孕後兩人更拍攝婚紗照，人夫也認領小三生下的私生子做為長男，儘管兩人姦情被正宮發現，小三仍繼續在診所任職，並以診所執行長名義經營「醫美闆娘」個人社群，正宮憤而將小三告上法院求償300萬。台北地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償100萬元。可上訴。

正宮主張，她和丈夫都是醫師，結婚11年並育有2名未成年子女。丈夫開設醫美診所，卻在2022年底開始和診所女員工小美(化名)發展婚外情，兩人多次一起出國玩，甚至拍攝婚紗沙龍照，小美也懷上丈夫的小孩並生下私生子，丈夫不僅認領小孩，小美至今也繼續在診所工作，這一切都讓她感到非常痛苦，提告對小三求償3百萬元。

全案審理時，小美辯稱因她有社群經營長才，所以在醫師的診所擔任保養師及媒體經營主管，除了經營診所官方帳號，也用自己的名義經營與診所業務相關的社群平台，分享自身經驗來招攬網路客群，所謂的婚紗照也只是醫美宣傳的形象照，她和醫師互動並沒有超出朋友分際。

不過法官檢視相關證據，發現醫師和小美生下兒子，並由醫師認領為長男，且醫師和小美在2023年間就一同出國3次，並在日本鐘樓前接吻、相互依偎，還在飯店房間內雙雙穿著浴衣，由小美拿著吹風機、醫師拿著手機拍攝兩人合照，另還有小三懷孕時穿白紗禮服，與穿著領結禮服的醫師背靠背仰望的合照，判定小美已侵害配偶權，審酌她擔任醫師助理，有BMW汽車1輛，判她要賠正宮1百萬元。可上訴。