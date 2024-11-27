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賀台灣隊奪冠！「金牌總舖師」盧正治請吃滷麵　7分鐘發光

記者林東良／台南報導

台灣隊在第3屆世界12強棒球賽奪得冠軍，曾於世界廚藝爭霸戰封王的「金牌總舖師」盧正治，也兌現自己慶祝奪冠的承諾，27、28日起在台南關廟連續2天請鄉親吃滷麵、送雞蛋，延續這股慶祝的熱潮。

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

寶味珍宴席團的主廚盧正治，在台南關廟經營「臻饌食堂」餐廳，上週在臉書發文，若台灣隊能順利闖入12強棒球賽的冠亞軍戰，將連2天招待在地知名小吃，各100份的美味滷麵，為選手們集氣、加油。

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣隊不負眾望，不僅順利晉級冠亞軍戰，甚至擊敗日本勇奪金牌，創下台灣棒球史的新紀錄，盧正治也兌現承諾，決定27、28日起辦理請滷麵活動，讓熱潮持續。

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧正治說，27、28日上午11時起，於臻饌食堂請吃滷麵，每天限量100份；另在龍崎區在地農場的贊助下，前50名還加碼送1盒雞蛋，歡迎大家前來，共享國人的光榮與喜悅。

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

27日上午吸引眾多民眾排隊，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵，原本前50名的有送雞蛋，後面又有關廟麵業者送來50分關廟麵加碼，仍供不應求。

▲慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，「金牌總舖師」盧正治於臻饌食堂兌現請吃滷麵、加送雞蛋諾言，活動一開始現場7分鐘，就花完了100份滷麵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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