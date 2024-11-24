　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊！　凶手身分曝光

▲▼美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊　凶手竟是15歲少年。（圖／翻攝臉書Powell MAC Cheerleading、gofundme）

▲13歲的薩凡娜遭殺害棄屍。（圖／翻攝臉書Powell MAC Cheerleading、gofundme）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州一名13歲啦啦隊少女，遭棄屍在林間泥土路上，身上多處刀傷。最新消息指出，當局已經逮捕15歲嫌犯馬拉基亞（Malakiah Lamar Harris），檢方不僅提出第二級謀殺罪指控，也宣布計畫將他視同成人受審。

綜合外媒報導，死者薩凡娜（Savannah Grace Copeland）是鮑威爾MAC啦啦隊（Powell MAC Cheerleading）成員，10月22日晚間在家裡失蹤，長達數小時沒有跟任何家人聯繫。憂心忡忡之下，父親使用手機資訊追蹤，才在樹林裡找到她的遺體。

根據諾克斯郡（Knox County）法院公布文件，10月22日午夜，馬拉基亞與死者見面之後，使用摺疊小刀刺了對方數刀，沒有告知任何人，逕自離開現場。目前尚不清楚2人是如何認識的。

警方聲明指出，馬拉基亞因為與薩凡娜的死亡有關而被捕，被指控第二級謀殺罪，預計本周首次出庭。死者父親也支持把嫌犯視同成人受審的作法，「我認為，缺乏同情心和同理心，促成了奪走我女兒生命的那雙手。」

薩凡娜被形容為一名有才華的學生，喜歡恐怖電影，在體操、空手道與啦啦隊領域都非常傑出，希望在大學就讀法醫人類學。父親表示，她「美麗的微笑可以點亮一整個房間」，也是一名充滿勇氣、積極進取的女孩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
今晚12強冠軍賽「正版直播免費看」　Hami Video輸1
心理師偷吃人妻護理師「多次嘿咻生了」　綠帽工程師崩潰
台灣今晚挑戰世界首座冠軍　力阻日本拚28連勝
金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案　曾國城進入決選「男配最難
台灣「保留王牌」引熱議　日本：他們真的想贏啊
9學生騎車衝合歡山「2人遭輾斃」！同學目睹嚇哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

COP29達成碳權交易框架協議　允許富國購買碳排額度

蔡英文哈利法克斯演說　宣布論壇明年首次在台舉行

羅林斯獲提名為農業部長　川普新內閣完整名單出爐

美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊！　凶手身分曝光

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

阿富汗北部槍擊釀10死　伊斯蘭國分支宣稱犯案

新加坡1星期內處死3毒販！　2024年已有8人伏法

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

彰化男托夢前妻辦「夜店風告別式」　捧場人潮不如預期一半是警察

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

COP29達成碳權交易框架協議　允許富國購買碳排額度

蔡英文哈利法克斯演說　宣布論壇明年首次在台舉行

羅林斯獲提名為農業部長　川普新內閣完整名單出爐

美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊！　凶手身分曝光

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

阿富汗北部槍擊釀10死　伊斯蘭國分支宣稱犯案

新加坡1星期內處死3毒販！　2024年已有8人伏法

艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

劉冠廷口誤「金馬26見」老婆在家看驚呆！主持內幕曝 孫可芳：很突然

半夜醒來睡不著？網傳「1怪招」超催眠　醫師也認證

「如果輸了就改當投手」　外野手辰己涼介12強金牌戰前發豪語

國10延伸新威大橋動土　立委蘇清泉：拖延10年終於動工

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

台灣今晚挑戰世界首座冠軍！全力阻擋日本挑戰28連勝拚大紀錄

娶某前生子後！中華隊新手爸爸們12強大爆發　衝向金牌戰

小孟老師／11月24日星座運勢　巨蟹不要一頭栽「相處要調進度」

一中地標級麥當勞舊址　開價8.8億求售

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

國際熱門新聞

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

新加坡1周處死3毒販！今年已8人伏法

忘帶鑰匙！蛇女施「軟骨功」鑽門縫滑進家

啦啦隊少女遭棄屍路邊　凶手身分曝

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

菲副總統放話：已找好殺手「暗殺小馬可仕」

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

美電子緊急召回！這行動電源「恐引火災」

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

納坦雅胡被通緝　全球17國家、組織反應

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

阿富汗北部槍擊釀10死　伊斯蘭國分支宣稱犯案

丟臉到國外！謝宜容案登外媒打擊台灣形象

ET說英文／BB Call的英文怎麼說？

更多熱門

相關新聞

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

「華爾街日報」今天援引1名消息人士說法報導，中國「字節跳動」旗下熱門短影音平台TikTok執行長周受資已就美國相關業務問題，向力挺總統當選人川普的富豪馬斯克（Elon Musk）徵詢意見。

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

美電子緊急召回！這行動電源「恐引火災」

美電子緊急召回！這行動電源「恐引火災」

北韓「間諜女傭」冷血告發！女金主秒遭逮

北韓「間諜女傭」冷血告發！女金主秒遭逮

美首位「出櫃」財長！班森特獲川普提名

美首位「出櫃」財長！班森特獲川普提名

關鍵字：

田納西州啦啦隊謀殺青少年犯罪北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

全民猛盯台日大戰　綠議員公然看中國盜版

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

聯結車撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

中華隊進冠軍戰！4大超商「買一送一」

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

更多

最夯影音

更多

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面