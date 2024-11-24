美啦啦隊少女「遭捅數刀」棄屍路邊！　凶手身分曝光

▲13歲的薩凡娜遭殺害棄屍。（圖／翻攝臉書Powell MAC Cheerleading、gofundme）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州一名13歲啦啦隊少女，遭棄屍在林間泥土路上，身上多處刀傷。最新消息指出，當局已經逮捕15歲嫌犯馬拉基亞（Malakiah Lamar Harris），檢方不僅提出第二級謀殺罪指控，也宣布計畫將他視同成人受審。

綜合外媒報導，死者薩凡娜（Savannah Grace Copeland）是鮑威爾MAC啦啦隊（Powell MAC Cheerleading）成員，10月22日晚間在家裡失蹤，長達數小時沒有跟任何家人聯繫。憂心忡忡之下，父親使用手機資訊追蹤，才在樹林裡找到她的遺體。

根據諾克斯郡（Knox County）法院公布文件，10月22日午夜，馬拉基亞與死者見面之後，使用摺疊小刀刺了對方數刀，沒有告知任何人，逕自離開現場。目前尚不清楚2人是如何認識的。

警方聲明指出，馬拉基亞因為與薩凡娜的死亡有關而被捕，被指控第二級謀殺罪，預計本周首次出庭。死者父親也支持把嫌犯視同成人受審的作法，「我認為，缺乏同情心和同理心，促成了奪走我女兒生命的那雙手。」

薩凡娜被形容為一名有才華的學生，喜歡恐怖電影，在體操、空手道與啦啦隊領域都非常傑出，希望在大學就讀法醫人類學。父親表示，她「美麗的微笑可以點亮一整個房間」，也是一名充滿勇氣、積極進取的女孩。