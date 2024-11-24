火化前一秒「屍體突動了」！他從柴火堆上　推回加護病房

▲印度發生「病患復活」的烏龍事件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名男子癲癇發作，送醫後宣告不治。未料，他在接受火葬前一刻，竟突然「復活」，被緊急從柴火堆上救起，送回加護病房。只不過，在歷經一番搶救之後，最終依然離世。

每日郵報報導，25歲的庫馬爾（Rohitash Kumar）患有語言障礙與聽力障礙，21日因為癲癇緊急送醫，中途接受了心肺復甦術（CPR），心電圖上的心率卻趨於平緩，送抵醫院時被宣布不治。不過，他並未接受驗屍、確認死亡，反而被直接送往太平間。

在葬禮現場，庫馬爾被安置在柴火堆上，準備按照印度教儀式火化，點火前一刻，卻被人注意到「還在動」，這才及時獲救。目擊者接受ETV Bharat採訪時說，「這簡直是個奇蹟。我們都震驚極了。他被宣布死亡，但他還在呼吸，他還活著。」

#Rajasthan | Man declared dead wakes up before cremation, 3 doctors suspended



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此前，庫馬爾長期住在一間照護機構，從柴火堆上獲救之後，緊急住進加護病房，但情況一直沒有好轉，最後在轉院途中真正去世。

印度時報引述初步調查結果指出，醫師通報庫馬爾死於「慢性阻塞性肺病」（COPD）等肺部疾病導致的「呼吸衰竭」，但均均烏恩地區醫院首席醫療官辛格（D. Singh）坦言，醫師「在沒有真的進行驗屍的情況下，準備了驗屍報告，遺體接著被送去火化」。

目前已有3名醫師被停職處分，地方官員米納（Ramavatar Meena）表示，「這是嚴重的疏忽，將會對負責人採取行動，醫師的工作方式也將被徹查。」