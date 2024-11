火化前一秒「屍體突動了」！他從柴火堆上　推回加護病房

▲印度發生「病患復活」的烏龍事件。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名男子癲癇發作,送醫後宣告不治。未料,他在接受火葬前一刻,竟突然「復活」,被緊急從柴火堆上救起,送回加護病房。只不過,在歷經一番搶救之後,最終依然離世。

每日郵報報導,25歲的庫馬爾(Rohitash Kumar)患有語言障礙與聽力障礙,21日因為癲癇緊急送醫,中途接受了心肺復甦術(CPR),心電圖上的心率卻趨於平緩,送抵醫院時被宣布不治。不過,他並未接受驗屍、確認死亡,反而被直接送往太平間。

在葬禮現場,庫馬爾被安置在柴火堆上,準備按照印度教儀式火化,點火前一刻,卻被人注意到「還在動」,這才及時獲救。目擊者接受ETV Bharat採訪時說,「這簡直是個奇蹟。我們都震驚極了。他被宣布死亡,但他還在呼吸,他還活著。」

