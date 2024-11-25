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跟著Google地圖走　3男被帶上未完工高架橋！剎不住車慘墜河身亡

▲▼印度有3名男子被Google地圖導航到未完成的高架橋上，不幸墜河身亡。（圖／翻攝自X）

▲印度有3名男子被Google地圖導航到未完成的高架橋上，不幸墜河身亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦23日發生了一起悲劇，3名男子在使用Google地圖導航時，被引導到一座尚未完工的橋樑上，最終不幸墜入河中死亡。事後，受害者家屬指責相關官員疏忽，要求徹查事件責任。

據《今日印度》報導，事件中的其中2名受害者身份已被確認，分別為Vivek與Amit，另有一人身份仍在調查中。11月23日，這3名男子從古爾岡（Gurugram）前往巴雷利（Bareilly）參加婚禮時，打開了Google地圖的導航功能，打算一路跟著導航前進。

豈料，他們途中意外被引導至尚未竣工的高架橋上，最後衝出橋樑，墜入Ramganga河。隔天上午9時30分左右，當地居民在河上尋獲損毀的車輛與3具遺體，隨即通報警方，而警方也在接獲報案後迅速趕抵現場，將遺體送往醫院驗屍。

初步報告顯示，事發橋樑並未設置警告標誌或路障，為悲劇埋下隱患。遇難者家屬則對相關部門提出嚴厲控訴，批評橋樑工程延誤、缺乏必要防護措施，直接導致悲劇發生。他們要求對建築部門進行調查，並呼籲政府加強未完工基礎設施的管理，以避免類似事故重演。

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