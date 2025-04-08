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渣男偷吃被鸚鵡「告密」　英女分手感謝寵物

英國女孩凱因為領養的一對長尾鸚鵡，意外揭穿了男友出軌偷吃的消息。（示意圖／翻攝pixabay）

▲英國女孩凱因為領養的一對長尾鸚鵡，意外揭穿了男友出軌偷吃的消息。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

在英國女孩凱（Kay）與同居男友高文（Gavin）分手時，她只要求男友乖乖交出2人一同飼養的一對鸚鵡「Kiwi」和「Tiki」，因為正是這對寵物講話的習慣，才揭露了渣男友偷吃的消息，讓她從一段不值得的戀情中醒來。

據英國《太陽報》報導，2019年還是大學生的凱，為了賺取學費在一間酒吧打工，她在那裡認識了未來的男友高文，對方於是向她發起追求，在相處8個月後，2人在2020年開始交往、同居。

當時，凱即將大學畢業，又找到一段戀情，對未來充滿期待，於是在2人同居之初，凱提出了希望能夠和男友一起飼養一隻寵物。她很渴望能養一隻貓，高文則比較喜歡狗，然而現實狀況是，凱白天要上學，晚上要打工，高文則在建築行業工作，2人每天都會長時間不在家，感覺很難照顧好貓狗。這時高文提議，「不如來養鸚鵡吧？」

2人調查了一下，發現雖然鸚鵡也很黏人，但至少不用每天遛狗，比養狗輕鬆得多，再加上他們也對教鸚鵡說話很感興趣，於是到附近的鳥類照顧中心收養了一對小長尾鸚鵡，起名叫「Kiwi」和「Tiki」。

高文非常喜歡這對鸚鵡，每天都在訓練牠們說話，一旦能夠複誦高文教牠們的字眼，就會一顆裹著蜂蜜的種子做為獎勵，久而久之，兩隻鸚鵡都學會了很多字眼。

然而，當凱某天從「Tiki」的嘴裡，聽到「寶貝」這個字眼時，她感到心底有點發慌，因為她與高文在家裡從來不會這樣互相稱呼對方，那麼Tiki又是從哪裡學到這個字眼？

透過她的觀察，她發現男友有時會背著她用手發送訊息給別人，當她詢問對方是誰時，又會莫名的生氣。接著，她又在一次萬聖節派對中，注意到高文對著某位年輕女性投以非比尋常的關注，讓她心下起疑。

不久之後的某天，凱因為身體不舒服，提前從酒吧請假回家，在門口發現了一雙她不認識的女鞋，接著就在臥室看見男友高文與那名參加萬聖節派對的女子，一同赤身裸體的躺在他們的床上。

憤怒的凱立刻離開了他們的住處，並且在一週後決定與高文分手。高文則向她坦承自己已經出軌一段時間。在分手時，凱向高文要走了「Kiwi」和「Tiki」，重新開始了自己的生活。

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