DHL貨機墜毀立陶宛「黑盒子找到了」　未發現恐攻跡象

▲DHL一架貨機25日在立陶宛失事墜毀。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

國際物流公司DHL一架貨機25日墜毀立陶宛首都維爾紐斯機場（Vilnius airport）附近，導致1人死亡、3人受傷。調查人員目前未發現恐怖攻擊或蓄意破壞的跡象，並且即將開始檢查黑盒子。

ABC、路透社報導，立陶宛檢方26日證實，目前沒有發現恐怖主義或蓄意破壞的跡象，他們已經尋獲貨機黑盒子，正準備開始檢查，同時努力清理墜機現場。

今年7月，德國和英國的DHL物流中心分別發生爆炸案，經確認為引火裝置導致。《華爾街日報》指出，這2起事件都是俄羅斯的秘密行動之一，目的是為了在前往美國和加拿大的貨運及客運航班上引發火災。德國外交部長形容，25日的墜機事件可能是「動盪時期」的一次意外或者混合攻擊。

25日失事貨機是西班牙Swiftair航空公司的一架波音737-476。調查人員預估，對於墜毀機體的檢查將在3天內完成。此外，來自美國、德國、西班牙的調查人員也將加入調查。

該貨機自德國城市萊比錫（Leipzig）飛往立陶宛首都維爾紐斯，當地時間25日凌晨5時30分左右，卻撞上機場附近、距離跑道不到1英里（約1.6公里）的一棟住宅，隨即引發大火。

機上當時載有4人，其中一名西班牙飛行員當場身亡，另一名飛行員情況危急，正在當地醫院救治，但另外2人情況良好。急救人員透露，失事之後，駕駛艙已與機身脫離。