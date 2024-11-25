DHL貨機墜毀「撞上住宅建物」1死　立陶宛緊急救援

▲墜機事件造成1人死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

國際物流公司DHL一架貨機25日墜毀立陶宛首都維爾紐斯機場（Vilnius airport）附近，撞上一棟住宅建物，隨即引發大火。整起事件造成1人死亡，據信這架貨機當時機上載有4人，其中2人是飛行員。

路透、Sweden Herald等報導，事發於當地25日清晨5時30分左右，依據Flightradar24數據，貨機自德國城市萊比錫（Leipzig）飛往立陶宛首都維爾紐斯，但卻墜毀在維爾紐斯機場外。大批警力與救護車已趕往現場，附近主要街道均已實施交通管制。

Pirmdienas agrā rītā Lietuvā, Viļņā notikusi lidmašīnas avārija.



“DHL” kravas lidmašīna uzkritusi divstāvu dzīvojamai ēkai. Lidmašīnā atradušies četri cilvēki. Divi cietušie nogādāti slimnīcā, viens cilvēks gājis bojā, paziņoja Ugunsdzēsības un glābšanas dienests. pic.twitter.com/qbY8KtuUN0 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) November 25, 2024

政府國家危機管理中心發言人表示，這架貨機墜落在一棟住宅建物上，屋內所有人皆倖存。機場發言人也證實發生墜機事件，並稱由於機場附近正在進行救援工作，多架飛機起飛時程延誤。

只不過貨機墜毀後引發大火，現場冒出陣陣濃煙。已知有2人送醫，其中一人宣告不治，救援部門透露，依據初步掌握到的消息，這2人都是當時在貨機上的人員。

針對這起事件，立陶宛DHL表示，事故發生原因尚待釐清。