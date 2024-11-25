DHL貨機墜毀「撞上住宅建物」1死　立陶宛緊急救援

▲墜機事件造成1人死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
國際物流公司DHL一架貨機25日墜毀立陶宛首都維爾紐斯機場（Vilnius airport）附近，撞上一棟住宅建物，隨即引發大火。整起事件造成1人死亡，據信這架貨機當時機上載有4人，其中2人是飛行員。
路透、Sweden Herald等報導，事發於當地25日清晨5時30分左右，依據Flightradar24數據，貨機自德國城市萊比錫（Leipzig）飛往立陶宛首都維爾紐斯，但卻墜毀在維爾紐斯機場外。大批警力與救護車已趕往現場，附近主要街道均已實施交通管制。
Pirmdienas agrā rītā Lietuvā, Viļņā notikusi lidmašīnas avārija.— LTV Panorāma (@ltvpanorama) November 25, 2024
“DHL” kravas lidmašīna uzkritusi divstāvu dzīvojamai ēkai. Lidmašīnā atradušies četri cilvēki. Divi cietušie nogādāti slimnīcā, viens cilvēks gājis bojā, paziņoja Ugunsdzēsības un glābšanas dienests. pic.twitter.com/qbY8KtuUN0
政府國家危機管理中心發言人表示，這架貨機墜落在一棟住宅建物上，屋內所有人皆倖存。機場發言人也證實發生墜機事件，並稱由於機場附近正在進行救援工作，多架飛機起飛時程延誤。
只不過貨機墜毀後引發大火，現場冒出陣陣濃煙。已知有2人送醫，其中一人宣告不治，救援部門透露，依據初步掌握到的消息，這2人都是當時在貨機上的人員。
針對這起事件，立陶宛DHL表示，事故發生原因尚待釐清。
讀者迴響