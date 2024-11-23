赴立陶宛國會紀念碑獻花　林佳龍：台立同樣懷抱抵抗威權記憶

▲林佳龍前往立陶宛國會紀念碑獻花致意。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍率團訪問歐洲，22日也接受立陶宛國會議員邀請，前往立陶宛國會紀念碑獻花致意，該紀念碑是為紀念1991年立陶宛人民抵抗蘇聯而發生的「一月事件」。林佳龍表示，台灣與歐洲共享民主、自由與人權的價值，而台灣與立陶宛同樣經歷爭取民主的過程、懷抱著抵抗威權的歷史記憶。

對於訪歐行，林佳龍指出，此次訪歐行程見到許多歐洲議會不分黨派的議員及重要成員，「很謝謝他們與台灣站在一起，並為台灣發聲」。

林佳龍也受立國議員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）邀請，前往立陶宛國會紀念碑獻花致意，與立陶宛國會新任友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）議員、帕季格（Žygimantas Pavilionis）議員、立委王定宇向立陶宛人民的勇氣致敬。

林佳龍說明，每年的1月13日是立陶宛的「自由捍衛者日」（Freedom Defenders' Day），國會外的紀念裝置特別保留當年抗爭的防禦結構，永誌不忘抵抗蘇聯侵略而犧牲的立陶宛人民。林補充，1980年代末至1990年代，正值立陶宛與台灣爭取民主和獨立的運動風起雲湧，「台立兩國同樣懷抱著抵抗威權的歷史記憶」，至今仍共享民主、自由、人權的珍貴價值，並為保衛這樣的生活方式奮鬥不懈。

林佳龍提到，立陶宛首都維爾紐斯是波羅的海三國牽起爭取自由之手的「波羅的海之路」（Baltic Way）起點，他強調，台灣與民主夥伴將會攜手面對威權擴張的挑戰，讓自由的花永遠綻放。