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DHL貨機「機鼻朝下俯衝」撞地炸出火球！　墜毀畫面曝光

▲▼ 國際物流公司DHL一架貨機25日在立陶宛失事墜毀。（圖／路透）

▲貨機墜毀在距離機場跑道約1.6公里處，滑行後撞上一棟2層樓建物。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

國際物流公司DHL一架貨機25日在立陶宛失事墜毀，造成1人死亡、3人受傷。依據最新曝光的監視器影片，在貨機準備降落跑道之際，機鼻突然向下傾斜俯衝，接著撞擊地面，爆出巨大火球。

每日郵報報導，這架貨機從德國起飛前往立陶宛首都維爾紐斯，但卻在距離預定降落的維爾紐斯機場（Vilnius airport）跑道約1英里（約1.6公里）之處墜毀，滑行後撞上一棟2層樓建物。

現場監視器捕捉到貨機墜毀的驚險一幕，依據畫面，飛機突然向右傾，接著機鼻逐漸向下，隨著傾斜角度越來越大，飛機撞擊地面爆出巨大火球。消防單位隨後趕到現場滅火，機身殘骸散落地面。

▲▼ 國際物流公司DHL一架貨機25日在立陶宛失事墜毀。（圖／路透）

▲▼貨機在準備降落之際失事墜毀。（圖／路透）

▲▼ 國際物流公司DHL一架貨機25日在立陶宛失事墜毀。（圖／路透）

目擊者Svaja宣稱，她當時先看到巨大閃光，後來才聽到爆炸聲。附近居民Stanislovas Jakimavicius指出，當時被爆炸聲吵醒，一看窗外驚覺發生爆炸。

救援人員設法把救出機上4名人員，2名飛行員奇蹟般倖存，但傷勢嚴重，機上一名西班牙籍男子當場死亡。另外，被貨機撞擊的建築物有12人順利撤離。

DHL德國表示，失事貨機當時一直嘗試緊急降落。立陶宛警方表示，調查員人尚未排除恐怖攻擊的可能性，但這起事故也可能是因技術問題或人為疏失造成。墜機發生原因現正調查中，立陶宛國家危機管理中心派出專家小組進行調查。

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