DHL貨機「機鼻朝下俯衝」撞地炸出火球！　墜毀畫面曝光

▲貨機墜毀在距離機場跑道約1.6公里處,滑行後撞上一棟2層樓建物。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

國際物流公司DHL一架貨機25日在立陶宛失事墜毀,造成1人死亡、3人受傷。依據最新曝光的監視器影片,在貨機準備降落跑道之際,機鼻突然向下傾斜俯衝,接著撞擊地面,爆出巨大火球。

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.



The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo