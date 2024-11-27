烏克蘭正妹和台灣男友搬來台　卻夢碎離開

記者陳俊宏／綜合報導

一名烏克蘭女孩和台灣男友一起來台同居，卻發現男友偷吃，對方還稱有「多重人格」。她一開始選擇相信，直到「重要東西」被摧毀，這也是壓垮她的最後一根稻草，因此夢碎決定離開。

這段故事由《不要鬧工作室》揭露，由於不曝光當事人，因此請外國女孩Katherine代為講述。Katherine表示，年輕的台灣小陳（化名）到烏克蘭玩，和當地女孩Masha（化名）墜入愛河，他當年即將結束旅程，詢問對方是否願意陪他一起回台灣，獲得同意。

▼Katherine代為講述小陳和Masha的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Katherine指出，當兩人在台灣同居前幾個月，一切是那麼美好，因為是蜜月期，但Masha在台沒有工作許可、朋友、家人、存款，只能依靠小陳；且雙方母語不同，只能用第二語言英語溝通，也會發生很多問題。

Katherine說，女主角發現小陳沉溺電玩後，戀情急轉直下，「他也開始不太理她，且在Instagram追蹤其他女生。有天她發現他偷吃，有些女生碰到這種情況是可以毅然決然轉身離開，但她無法，尤其身處陌生的台灣，經濟上還得依靠對方，當下唯一能做的就是希望對方儘早清醒。」

Katherine表示，但有一天小陳對Masha說，自己有多重人格，這些人格有不同名字、年紀、性別、國籍，這眾多人格之一的「艾咪」，是這個女生人格在偷吃。

Katherine提到，Masha也選擇相信小陳，陪他一起去看醫生，但兩人感情並未好轉，在這段時間，她開始見證對方的其他人格出現，會有不同口音和不同個性表現，製造更多爭吵，「直到一天他還把她重要東西摧毀，這也是壓垮她的最後一根稻草，決定離開。」

Katherine指出，跟不同國家交往的人不見得都完美，文化差異的隔閡可產生很多問題，當然語言和金錢也是；即便在這故事裡，雙方曾互相相愛，在問題出現前，他們也互相照顧一段時間，如果有人需要任何醫療協助，也千萬不要坐以待斃，因為社會上是有管道可尋求協助。