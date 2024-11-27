台日冠軍賽隔天「看診人變多」　醫曝原因：蝴蝶效應？

記者陳俊宏／綜合報導

世界12強賽中華隊4比0擊敗日本奪冠，舉國歡騰，許多國人也全程觀看直播加油。兒科醫師黃紹基透露，周日冠軍賽隔天看診人次增多，原來都是因為看比賽，只要症狀不嚴重的，都改成周一來看，「一場遠在東京的球賽，可以改變在林口診所的看診型態，這算是種蝴蝶效應嗎？」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊勇退日本拿下冠軍，讓許多觀看直播的球迷超High。（圖／記者李毓康、呂佳賢攝）



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黃紹基在「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」臉書提到，11月24日是讓大家興奮不已的一天，原本以為只有球迷才會激動，但周一晚有來診間的好朋友們大多會嚇一跳，怎麼突然看診人次增多了。

黃紹基指出，但隨著看診進程，他也大概知道怎麼回事了，原來是許多本來應該周日要來看診的民眾，只要症狀不嚴重的，都改成周一來看，詢問原因都是因為要看世界棒球12強賽的冠軍戰，「一場遠在東京的球賽，可以改變在林口診所的看診型態，這算是種蝴蝶效應嗎？」

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，奪下隊史首座冠軍，28位球員於周一晚間凱旋歸國，並在周二下午參加「棒球英雄、台灣尚勇」遊行，現場湧入大批民眾參與。

▲▼「棒球英雄、台灣尚勇」遊行現場超多人。（圖／記者林敬旻攝）