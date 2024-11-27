　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台日冠軍賽隔天「看診人變多」　醫曝原因：蝴蝶效應？

記者陳俊宏／綜合報導

世界12強賽中華隊4比0擊敗日本奪冠，舉國歡騰，許多國人也全程觀看直播加油。兒科醫師黃紹基透露，周日冠軍賽隔天看診人次增多，原來都是因為看比賽，只要症狀不嚴重的，都改成周一來看，「一場遠在東京的球賽，可以改變在林口診所的看診型態，這算是種蝴蝶效應嗎？」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊勇退日本拿下冠軍，讓許多觀看直播的球迷超High。（圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台日大戰新北市民廣場應援人潮擠爆。（圖／記者呂佳賢攝）

黃紹基在「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」臉書提到，11月24日是讓大家興奮不已的一天，原本以為只有球迷才會激動，但周一晚有來診間的好朋友們大多會嚇一跳，怎麼突然看診人次增多了。

黃紹基指出，但隨著看診進程，他也大概知道怎麼回事了，原來是許多本來應該周日要來看診的民眾，只要症狀不嚴重的，都改成周一來看，詢問原因都是因為要看世界棒球12強賽的冠軍戰，「一場遠在東京的球賽，可以改變在林口診所的看診型態，這算是種蝴蝶效應嗎？」

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，奪下隊史首座冠軍，28位球員於周一晚間凱旋歸國，並在周二下午參加「棒球英雄、台灣尚勇」遊行，現場湧入大批民眾參與。

▲12強中華隊奪金返台，林家正、陳傑憲出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼「棒球英雄、台灣尚勇」遊行現場超多人。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台大遊行，球迷擠滿英雄谷迎接。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜
獨／雙城論壇12／17登場　龔正來訪與否留懸念
吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應
林昱珉愛妻爆「麥當勞打工」　被他一句話嚇到離職
快訊／拜登宣布：以色列與黎巴嫩達成停火協議
中華隊再見雙殺登頂「冠軍球呢」？棒協證實交到「他」手上
Fed會議紀錄出爐、以黎停火　美股道瓊標普雙創歷史新高
今晨12.7℃！　最冷「恐探個位數」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸常翻出「姐夫」竟拿給女友用　單親妹崩潰：不知怎面對

台日冠軍賽隔天「看診人變多」　醫曝原因：蝴蝶效應？

恐升級強烈冷氣團　影響時間拉長

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

今晨12.7℃！　最冷「恐探個位數」時間曝

中華隊再見雙殺登頂「冠軍球呢」？棒協證實交到「他」手上

林昱珉愛妻爆「麥當勞打工」！被他一句話嚇到離職　互動逗樂全場

拿冰砸日本國旗！樂天女孩中日文道歉　淚喊：「我比較幼稚」

快訊／標示MIT卻藏「中國製造」　球迷瘋認了分批生產：誤植

采盟蹭中華隊「台南Josh出手了」！合照送4字祝福　粉絲笑歪腰

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

爸常翻出「姐夫」竟拿給女友用　單親妹崩潰：不知怎面對

台日冠軍賽隔天「看診人變多」　醫曝原因：蝴蝶效應？

恐升級強烈冷氣團　影響時間拉長

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

今晨12.7℃！　最冷「恐探個位數」時間曝

中華隊再見雙殺登頂「冠軍球呢」？棒協證實交到「他」手上

林昱珉愛妻爆「麥當勞打工」！被他一句話嚇到離職　互動逗樂全場

拿冰砸日本國旗！樂天女孩中日文道歉　淚喊：「我比較幼稚」

快訊／標示MIT卻藏「中國製造」　球迷瘋認了分批生產：誤植

采盟蹭中華隊「台南Josh出手了」！合照送4字祝福　粉絲笑歪腰

沈慶京傳「澳門輸光」賴賭桌不走　賭資疑成京華城案賄款

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

力挺坐牢前總理「巴基斯坦首都示威」　安全部隊4死

雲林狼師！　專挑「弱勢女生」午休性侵

控烏克蘭再朝境內射「美製ATACMS長程飛彈」　俄揚言報復

爸常翻出「姐夫」竟拿給女友用　單親妹崩潰：不知怎面對

創新板取消合格投資人門檻　明年1月上旬上路

獨／雙城論壇12／17登場　龔正來訪與否留懸念

絕不伸手跟男人要錢的三大星座女！TOP 1創新獨立打出自己一片天

劉德音：先進製程在美生產恐賠幾百億美元

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

采盟蹭中華隊球員　台南Josh出手了

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

拿冰砸日本國旗！樂天女孩淚崩：我比較幼稚

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

即／標示MIT卻藏「中國製造」　廠商道歉了

冷氣團來了！周五、周六最低溫探9度　一圖看「凍番薯」時程

采盟硬搶C位！董事長道歉「脫口3字」網更怒

今晨12.7℃！　最冷「恐探個位數」時間曝

台灣奪冠「在台日人曝心聲」　點名這位選手爆紅

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／館長自爆「做過球版」　王浩宇要去檢舉了

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

不送1.7萬折扣　喜傑獅改口「中華隊按讚活動結束」

更多熱門

相關新聞

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

世界12強賽金牌戰，中華隊以完封之姿拿下隊史首冠。當9局1出局一壘有人時，栗原打成雙殺打結束比賽，球員和教練團都從板凳區衝出歡呼，有人甚至感動落淚，不過不少球迷也好奇，朱育賢在完成再見雙殺守備後，那顆極具紀念意義的「冠軍球」下落。對此，棒協也說明了。

台灣太神了「11／24」冠軍增至4座

台灣太神了「11／24」冠軍增至4座

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲讚1台秘密武器

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲讚1台秘密武器

關鍵字：

黃紹基中華隊

讀者迴響

熱門新聞

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

采盟蹭中華隊球員　台南Josh出手了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　無奈回應

拿冰砸日本國旗！樂天女孩淚崩：我比較幼稚

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面