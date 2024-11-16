　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

結合警政、消防、戶政　花蓮新城合署辦公廳舍工程啟動

▲▼花蓮縣消防局辦理北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊建物拆除祭祀儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣消防局辦理北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊建物拆除祭祀儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局日前辦理「北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊有建物拆除祭祀儀式」，由縣長徐榛蔚親自主持，正式宣告啟動「新城合署辦公廳舍」的重建計劃。此次拆除典禮標誌著警政、消防及戶政辦公廳舍的拆除，並為新建設施的啟動奠定基礎，彰顯花蓮縣政府對提升公共服務質量及居民安全的堅定承諾。

▲▼花蓮縣消防局辦理北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊建物拆除祭祀儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，新建的合署辦公大樓將成為消防、警察及戶政等三大關鍵服務單位更多元現代的服務據點，這些新建公共設施的升級不僅能強化公部門協作，提升行政效率，更能優化流程，讓社區的公共服務更貼近鄉親的需求，除此之外也能加強花蓮縣應對災難與公共安全的能力，確保鄉親的生命財產安全，可說是一舉多得。

▲▼花蓮縣消防局辦理北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊建物拆除祭祀儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府積極推動「新城合署辦公廳舍新建工程」，為民眾營造更便捷的服務環境。這座新建大樓將整合新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所，實現「合署辦公」的服務模式，讓鄉親們可享受一站式的便民服務。其中，新城鄉戶政事務所臨時廳舍搬遷至新城國中第五棟教室（新城鄉北埔村北埔路143號）、北埔派出所臨時廳舍搬遷至台灣灣電力公司北埔服務所（新城鄉北埔路145號）、北浦消防隊臨時廳舍搬遷至原泳鴻企業社（新城鄉華富街2號）。並預計2026年7月落成後即搬回新合署辦公廳舍。

此次拆除典禮不僅是花蓮縣政府對基礎設施升級的重要部署，也是對當地居民生命安全和公共服務質量的承諾，花蓮縣消防局將持續推動重建計劃，並在未來提供更完善的服務，提升民眾的生活品質和安全感。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
搶厚紙板！　台中火車站3街友打起來了
日本要讓大巨蛋變「圖書館」！　張育成回嗆了
慎入！剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道
快訊／台日大戰！　中華隊先發打線出爐
快訊／萬宜登今年風王！　下周一、二最靠近
陳建州看球賽「路人背後嗆4字」酸爆！　釣出大牙回應
58歲前拳王泰森輸了！　不敵27歲網紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

肌耐力逆天回復！活出出健康晚年　醫：保持運動均衡飲食

嘉義大林聖賢宮「宗教之美」繪畫比賽　發揚忠義精神

結合警政、消防、戶政　花蓮新城合署辦公廳舍工程啟動

中台灣最美「野奢會所」推限定活動　日月潭遊艇派對狂歡

無私助力創造幸福城市　雲林優良志工楷模溫馨受獎

打通花蓮直航香港獲議會肯定！　徐榛蔚：爭取實現4大利多

864志工齊心守護174公里水岸 新北市表揚水環境巡守隊

國際茶及咖啡展！花蓮15業者參展　蜜香紅茶與精品咖啡驚艷全場

爭取中央6千萬！花蓮全面提升中南區3條主要縣道交通品質

台南產後護理機構被控照護不周　衛生局：查有違法依法查辦

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

肌耐力逆天回復！活出出健康晚年　醫：保持運動均衡飲食

嘉義大林聖賢宮「宗教之美」繪畫比賽　發揚忠義精神

結合警政、消防、戶政　花蓮新城合署辦公廳舍工程啟動

中台灣最美「野奢會所」推限定活動　日月潭遊艇派對狂歡

無私助力創造幸福城市　雲林優良志工楷模溫馨受獎

打通花蓮直航香港獲議會肯定！　徐榛蔚：爭取實現4大利多

864志工齊心守護174公里水岸 新北市表揚水環境巡守隊

國際茶及咖啡展！花蓮15業者參展　蜜香紅茶與精品咖啡驚艷全場

爭取中央6千萬！花蓮全面提升中南區3條主要縣道交通品質

台南產後護理機構被控照護不周　衛生局：查有違法依法查辦

蔡其昌曝中華隊秘密武器　有望一起前進東京：謝謝廠商贊助！

新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

政策有效！中國房價跌幅縮小　一線城市中古屋13個月來首轉漲

《原少A2》畢業旅行即將展開　終於見到家人都哭了

麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

看學弟兩戰表現很感動　郭俊麟期待對決前隊友源田壯亮

搶厚紙板！台中火車站3街友揮酒瓶、亮刀威脅　兇狠畫面曝

家樂福推期間限定「熱紅酒美式」！麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩開賣

現代「全新氫燃料電池休旅車」概念亮相！預計2025上半年量產上市

專訪／想打造社群平台烏托邦　Dotarazzi創辦人：像做大型社會實驗

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

地方熱門新聞

女學生打完疫苗罹病　母淚：人生快毀

桃園藍營民代母親登山　遭虎頭蜂螫傷　

產學訓合辦全國工業類科實作競賽覓良才

即／楠梓透天厝竄火煙！消防救出父子

魔幻天使降臨新北耶誕城　開城之夜璀璨點亮全夜空

已婚有小孩優先！金門青年自建住宅今選地抽籤

台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選開始徵件

台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶

不受天兔影響　南州溪洲迎王11/16如期舉行

台南產後護理機構被控照不周衛生局查有違法

嘉藥深化國防教育激發學子投身保家衛國

婦購物後找遺失錢包　內埔警伸援手

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛了

大台南總工會今關子嶺舉辦論壇

更多熱門

相關新聞

彰化高鐵站旁工地深夜火警！　板模助燃烈焰狂竄

彰化高鐵站旁工地深夜火警！　板模助燃烈焰狂竄

彰化高鐵站旁的一處大樓建案，昨天(15日)深夜發生大火，工地二樓不明原因發生火警，烈焰沖天相當嚇人，不少人見狀嚇得衝出屋外觀看，所幸消防員火速趕到現場，佈水線搶救，火勢撲滅後也僅剩鐵架，所幸沒有人員受傷。

落實消防安檢與強化液化石油氣檢查南消五大隊辦訓練

落實消防安檢與強化液化石油氣檢查南消五大隊辦訓練

台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

屏東高中教室火警！學生書包內行動電源自燃

屏東高中教室火警！學生書包內行動電源自燃

彰市透天民宅大火　3人困頂樓救出送醫

彰市透天民宅大火　3人困頂樓救出送醫

關鍵字：

警政消防戶政新城合署辦公廳舍

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面