結合警政、消防、戶政　花蓮新城合署辦公廳舍工程啟動

▲▼花蓮縣消防局辦理北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊建物拆除祭祀儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局日前辦理「北埔分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所舊有建物拆除祭祀儀式」，由縣長徐榛蔚親自主持，正式宣告啟動「新城合署辦公廳舍」的重建計劃。此次拆除典禮標誌著警政、消防及戶政辦公廳舍的拆除，並為新建設施的啟動奠定基礎，彰顯花蓮縣政府對提升公共服務質量及居民安全的堅定承諾。

徐榛蔚表示，新建的合署辦公大樓將成為消防、警察及戶政等三大關鍵服務單位更多元現代的服務據點，這些新建公共設施的升級不僅能強化公部門協作，提升行政效率，更能優化流程，讓社區的公共服務更貼近鄉親的需求，除此之外也能加強花蓮縣應對災難與公共安全的能力，確保鄉親的生命財產安全，可說是一舉多得。

花蓮縣政府積極推動「新城合署辦公廳舍新建工程」，為民眾營造更便捷的服務環境。這座新建大樓將整合新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所，實現「合署辦公」的服務模式，讓鄉親們可享受一站式的便民服務。其中，新城鄉戶政事務所臨時廳舍搬遷至新城國中第五棟教室（新城鄉北埔村北埔路143號）、北埔派出所臨時廳舍搬遷至台灣灣電力公司北埔服務所（新城鄉北埔路145號）、北浦消防隊臨時廳舍搬遷至原泳鴻企業社（新城鄉華富街2號）。並預計2026年7月落成後即搬回新合署辦公廳舍。

此次拆除典禮不僅是花蓮縣政府對基礎設施升級的重要部署，也是對當地居民生命安全和公共服務質量的承諾，花蓮縣消防局將持續推動重建計劃，並在未來提供更完善的服務，提升民眾的生活品質和安全感。