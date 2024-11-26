移工路邊烤肉喝酒太High吵翻天　見警「全員逃走」4人被逮

記者楊永盛／苗栗報導

數名泰國籍逃逸、逾期非法打工的移工，24日利用週日相約在苗栗縣頭份市路旁烤肉，結果太High引來路人矚目，通報警方懷疑是逃逸移工，警方據報前往查處時，7、8名移工一哄而散，警方圍捕查獲2男2女的失聯、非法居留打工的泰國籍移工，偵訊後移送移民署苗栗專勤隊辦理遣返作業。

▲數名泰國籍逃逸、假觀光來台的移工，週日相約烤肉喝酒，引來警方查緝，4人落網。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

頭份警分局今天表示，斗坪派出所11月24日14時許，接獲報案稱有一群疑似失聯移工，在頭份市興埔街425巷路旁烤肉聚會，巡佐吳順富獲報後立即率所內員警及頭份所支援警力7人共同前往查處，到達現場後發現7、8名男女在路旁烤肉喝酒，員警立即上前攔查，一群人見狀一哄而散拔腿狂奔。

警方說，經員警奮力追緝下，查獲泰國籍人士2男2女，經帶回派出所查證身分，發現有1名失聯移工，其餘3位均為持觀光護照來台逾期停留非法打工，他們趁假日相約聚會喝酒狂歡，實在太吵才引來警方關注，偵訊後移送苗栗專勤隊辦理遣返。

頭份分局分局長林育旺表示，近來發現失聯移工及持觀光簽證來台，「假觀光、真打工」有明顯增多趨勢，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，造成治安隱憂，如有發現疑似失聯移工、逾期停留非法打工者，請向專勤隊或警方通報查緝。