　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工路邊烤肉喝酒太High吵翻天　見警「全員逃走」4人被逮

記者楊永盛／苗栗報導

數名泰國籍逃逸、逾期非法打工的移工，24日利用週日相約在苗栗縣頭份市路旁烤肉，結果太High引來路人矚目，通報警方懷疑是逃逸移工，警方據報前往查處時，7、8名移工一哄而散，警方圍捕查獲2男2女的失聯、非法居留打工的泰國籍移工，偵訊後移送移民署苗栗專勤隊辦理遣返作業。

▲數名泰國籍逃逸、假觀光來台的移工，週日相約烤肉喝酒，引來警方查緝，4人落網。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲數名泰國籍逃逸、假觀光來台的移工，週日相約烤肉喝酒，引來警方查緝，4人落網。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

頭份警分局今天表示，斗坪派出所11月24日14時許，接獲報案稱有一群疑似失聯移工，在頭份市興埔街425巷路旁烤肉聚會，巡佐吳順富獲報後立即率所內員警及頭份所支援警力7人共同前往查處，到達現場後發現7、8名男女在路旁烤肉喝酒，員警立即上前攔查，一群人見狀一哄而散拔腿狂奔。

▲數名泰國籍逃逸、假觀光來台的移工，週日相約烤肉喝酒，引來警方查緝，4人落網。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，經員警奮力追緝下，查獲泰國籍人士2男2女，經帶回派出所查證身分，發現有1名失聯移工，其餘3位均為持觀光護照來台逾期停留非法打工，他們趁假日相約聚會喝酒狂歡，實在太吵才引來警方關注，偵訊後移送苗栗專勤隊辦理遣返。

頭份分局分局長林育旺表示，近來發現失聯移工及持觀光簽證來台，「假觀光、真打工」有明顯增多趨勢，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，造成治安隱憂，如有發現疑似失聯移工、逾期停留非法打工者，請向專勤隊或警方通報查緝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛
潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真
「台灣尚勇」登國際陳傑憲喊統一的驕傲　被點名打MLB自謙未達
為古林站台突被問12強台灣奪冠　 栗山英樹仍展現風範回應
獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光
采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救
LIVE／台灣英雄大遊行　陳傑憲總統府發表談話
奪金牌後第一件事「找老婆」　陳傑憲曝理由：希望他們在安全的地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化台1線驚悚連環撞！　轎車連撞路邊10車...多車爛毀

快訊／國1頭份段車禍！自小客衝撞緩撞車　占內車道排除中

快訊／物流公司員工酒後持榔頭狠敲！同事遭爆頭滿地血

%%少女害懷孕生子！辯「有結婚計畫」卻再犯　超渣阿兵哥各判2月

繁殖貓咪牟利拒繳罰款！黑心業者汐止透天厝被查封強制拍賣

移工路邊烤肉喝酒太High吵翻天　見警「全員逃走」4人被逮

獨／刺死人妻痛哭「很愛她」　兇嫌辯：她說會離婚卻一直騙我

看老公海量買春性愛片！人妻嗨喊：好帥、想要　翻臉提告輸了

新北男走路吃早餐遭撞　竟掏折疊刀嚇國中生：沒禮貌

90度對決畫面曝！貨車闖紅燈「完全沒減速」被撞翻　倒楣貨車3傷

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

快訊／彰化台1線驚悚連環撞！　轎車連撞路邊10車...多車爛毀

快訊／國1頭份段車禍！自小客衝撞緩撞車　占內車道排除中

快訊／物流公司員工酒後持榔頭狠敲！同事遭爆頭滿地血

%%少女害懷孕生子！辯「有結婚計畫」卻再犯　超渣阿兵哥各判2月

繁殖貓咪牟利拒繳罰款！黑心業者汐止透天厝被查封強制拍賣

移工路邊烤肉喝酒太High吵翻天　見警「全員逃走」4人被逮

獨／刺死人妻痛哭「很愛她」　兇嫌辯：她說會離婚卻一直騙我

看老公海量買春性愛片！人妻嗨喊：好帥、想要　翻臉提告輸了

新北男走路吃早餐遭撞　竟掏折疊刀嚇國中生：沒禮貌

90度對決畫面曝！貨車闖紅燈「完全沒減速」被撞翻　倒楣貨車3傷

快訊／彰化台1線驚悚連環撞！　轎車連撞路邊10車...多車爛毀

被樂天告知將大幅降薪　田中將大親曝離隊原因：沒我的位置了

腸病毒疫情拖跨年！羅一鈞示警「國中小個案反常激增」常見症狀曝

肌膚乾燥還有小顆粒？換季穩膚精選保養清單

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除

「日本隊道歉表」惹議！蔣萬安狂喊謝謝英雄　許淑華痛批：死不道歉

英特爾收購案錯綜複雜　彭博：高通興趣已減

中華民國自閉症總會單車環島隊抵達　台東市長陪騎傳遞愛

過來集合！男高舉飼料誘惑　清境綿羊聽指令速整隊排好

社會熱門新聞

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

即／內湖女當街遭刺亡　恐怖情人聲押

獨／枉死人妻正面曝！好心當面勸退慘遭殺害

勞動部「霸凌害命」內幕　投訴次長、部長室被吃案

即／亂爆晶華緋聞女主角　周玉蔻、蔡玉真一審判1年6月

獨／妻遭殺害還被誣指外遇　夫悲痛控：編故事汙衊清白

即／女議員遭「逆向汽車撞飛」　羅智強求集氣

陳啓昱逃亡原因曝光！　沉迷地下「球版」欠天價賭債

女高中生跌落月台遭列車撞死　家屬提告結果曝

台南「可成科技」深夜火警　禁水化學物燃燒

即／當街刺殺內湖人妻！恐怖男遭裁定羈押

即／國2聯結車「鋼條噴飛對向」　雙向紫爆回堵5Km

台南警界謝宜容　警局火速懲處調職

陳啓昱愛賭更會把妹！　曾搶「一方之霸民代」的愛人

更多熱門

相關新聞

男喝酒硬要開車回家　撞毀護欄險衝上國道

男喝酒硬要開車回家　撞毀護欄險衝上國道

苗栗縣頭份市銀河路今（26）日清晨發生自撞事故，高姓男子疑似徹夜喝酒，酩酊大醉仍堅持自己開車回家，他駕駛休旅車行經一處T字路口時，失控高速逆向撞毀停車格水泥護欄後，又撞破高速公路邊坡鐵絲網圍籬，險些衝上高速公路；高男幸運擦傷，但酒測值高達1.22毫克，警方正依公共危險罪嫌偵辦中。

屍體放車頂狂飆30km　他被抓辯不知撞到人

屍體放車頂狂飆30km　他被抓辯不知撞到人

追求遭拒！妒男開槍轟2女　她裝死逃過一劫

追求遭拒！妒男開槍轟2女　她裝死逃過一劫

U12亞洲少棒首戰　4局24比0扣倒泰國

U12亞洲少棒首戰　4局24比0扣倒泰國

趕工建高鐵特區住宅　包商僱9非法移工挨罰75萬

趕工建高鐵特區住宅　包商僱9非法移工挨罰75萬

關鍵字：

失聯移工烤肉泰國頭份

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面