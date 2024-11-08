基隆身心障礙福利機構　全數榮獲優等佳績肯定

▲基隆市2間身心障礙福利機構榮獲優等佳績肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

衛生福利部於2023年度辦理第11次身心障礙福利機構評鑑，基隆市所轄兩間身心障礙福利機構（基隆市身心障礙福利服務中心、財團法人創世社會福利基金會附設基隆市私立創世清寒植物人安養院）皆榮獲優等佳績。衛生福利部於4日於台北新板希爾頓酒店舉辦全國機構聯繫會報暨頒獎典禮，給予全國績優身心障礙福利機構最大的肯定。

基隆市社會處表示，本次身心障礙福利機構評鑑為6年1次，由中央主管機關對全國身障福利機構，就行政組織及經營管理、環境設施及安全維護、專業服務、權益保障、改進及創新措施等面向進行考評，除公開表揚頒獎以外，亦透過本次聯繫會報相互交流，彼此分享機構經營管理的特色、困境或對政策制度建議。

基隆市政府自1999年起委託伊甸基金會經營管理基隆市身心障礙福利服務中心，迄今已達25年，為本市身心障礙者提供日間照顧、全日型住宿式照顧、照顧者支持團體等服務，長期在基隆耕耘，至今已服務上萬名身障朋友及其家庭；另財團法人創世社會福利基金會於2014年成立創世基金會基隆分院，協助基隆當地清寒的植物人家庭，並由專業護理人員全天候輪班照顧，提供植物人舒適、溫暖的照護環境，奉獻心力照顧本市身心障礙者不遺餘力，

社會處長楊玉欣表示，特別感謝伊甸基金會與創世社會福利基金會與基隆市政府一同為身障者權益努力，也恭喜兩間獲獎的機構；市府會持續透過公私協力，共同開拓新的資源，推動各項福利服務，照顧身心障礙者朋友，實踐身心障礙者權益公約『公平參與、機會平等、權益保障』的精神，落實看見多元、幸福共好的理念，攜手打造基隆市成為一個充滿溫暖與愛的友善城市。