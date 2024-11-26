苗栗男徹夜喝酒「硬要開車回家」撞毀路邊護欄　險衝上國道

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市銀河路今（26）日清晨發生自撞事故，高姓男子疑似徹夜喝酒，酩酊大醉仍堅持自己開車回家，他駕駛休旅車行經一處T字路口時，失控高速逆向撞毀停車格水泥護欄後，又撞破高速公路邊坡鐵絲網圍籬，險些衝上高速公路；高男幸運擦傷，但酒測值高達1.22毫克，警方正依公共危險罪嫌偵辦中。

▲高姓醉漢堅持開車返家，自撞停車格護欄後，再撞毀國道圍籬，險些衝上高速公路。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

頭份警分局表示，今天清晨6時41分接獲頭份市銀河路、信義路口前發生交通事故，警方抵達時，一輛黑色休旅車不明原因撞毀路邊停車格護欄，高姓男駕駛（36歲）因車內安全氣囊全部炸開保護，幸運只受到擦傷，送醫檢查並無大礙，但他酒測值高達1.22毫克，警方立即依觸犯公共危險罪嫌逮捕法辦。

警方說，高男疑似徹夜跟友人喝酒，清晨帶著濃濃酒意，仍堅持開著休旅車要返家，沿著信義路西往東方向，行經銀河路T字路口要左轉時，疑因酒醉失去判斷力，逆向開到對向車道，並高速往前衝撞。

由於車速不慢，先自撞銀河路停車格旁水泥護欄後，一陣翻滾後壓毀國道1號南下邊坡的鐵絲網圍籬，車頭倒轉180度，高男一度受困車內，在救護人員協助下自副駕駛座脫困。

警方呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法。