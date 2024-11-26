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林昱珉沒嚼檳榔！球迷揭真相「這個吃了嘴巴真的會紅」：別害他

中華隊王牌投手林昱珉昨（24日）先發4局僅被擊出1支安打。（圖／達志／美聯社）

▲中華隊王牌投手林昱珉24日在對日之戰，先發4局僅被擊出1支安打。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

中華隊在第三屆世界12強賽打出令人感動成績，不僅以黑馬之姿闖進冠軍戰，最終擊敗強敵日本奪冠。王牌投手林昱珉24日在對日本爭冠之役先發4局僅被擊出1支安打，投出3次三振、沒有失分，繳出精彩表現。不過，有網友發現林昱珉在比賽過程中嘴角紅紅的，懷疑他吃檳榔。對此，有球迷揭開真相，直言「愛他就不要害他」。

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，王牌投手林昱珉功不可沒，但他也因花臂刺青及檳榔嘴備受議論，維基百科生平甚至一度被加上「8＋9」。對此，有球迷特地在社群平台Threads發文，指林昱珉吃的並非檳榔，而是口嚼菸草，「這個吃了嘴巴真的會紅紅的」。

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球迷表示，林昱珉吃的並非檳榔，而是口嚼菸草。（圖／翻攝自Threads）

▲球迷表示，林昱珉吃的並非檳榔，而是口嚼菸草。（圖／翻攝自Threads）

該名球迷強調，不管林昱珉吃什麼都沒差，但不要說人家在場上吃，因為日本法規根本不允許帶檳榔入境，「一些網友說帶進去沒事那是僥倖，愛他就不要害他啦」。另外，林昱珉母親受訪時也表示，兒子從小就熱愛棒球，目標是打進美國職棒大聯盟，平時一心一意投入棒球訓練，絕非網友說的「8＋9」。

另外，粉專「大聯盟的泡泡頭世界」也發文表示，「一位不常看棒球的朋友問我，為什麼中華隊的投手在打國際賽時嚼檳榔，這種樣子給人觀感很不好。嗯，這不是檳榔、這是菸草tobacco。棒球選手嚼菸草，來自於長期以來的傳統，並且在某些選手中，是釋放壓力的習慣性行為，最早源於19世紀末和20世紀初，當時煙草（包括嚼菸絲和吸煙）在美國相當普遍，並且被認為是男性化的運動象徵。」

該粉專並指出，「在棒球場上，投手在長時間對抗的比賽過程，難免感到焦慮，嚼菸草提供了發洩壓力的方式，並且能保持清醒、集中注意力，原因是菸草中的尼古丁。所以，請記得這是嚼菸草、不是嚼檳榔，兩者是不同的東西。效力於亞利桑那響尾蛇農場的林昱珉，有可能是赴美後學到的習慣，而這對他投球有所幫助，我們也無須去糾正或調整，至於未來上大聯盟嚼或不嚼都非重點，投出好球才是最重要的事。」

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