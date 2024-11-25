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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／F-16V升空迎接台灣英雄　施放熱焰彈致敬畫面看這裡！

 

記者陶本和／台北報導

台灣在「世界棒球12強賽」奪下2024年世界冠軍，總統賴清德已經拍板，今天（25）晚間由空軍派遣4架F-16V升空伴飛，迎接台灣英雄所搭乘的班機返抵國門。華航也提供從班機上往外拍攝的畫面，只見F-16Ｖ戰機透過施放熱焰彈的方式，向台灣英雄們致敬，並歡迎大家歸國。

總統府表示，將在明天（26）於總統府接見代表團，並以「棒球英雄　台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行，活動將全程進行直播。總統府邀請國人共襄盛舉，熱烈歡迎台灣英雄光榮返國，感謝他們展現「Team Taiwan」的奮戰精神，團結全台灣兩千三百萬人民，讓台灣榮耀站上世界舞台。

▼F-16Ｖ施放熱焰彈。（圖／總統府提供）

▲▼F-16Ｖ熱焰彈。（圖／總統府提供）

代表團成員於今（25）日晚間返抵國門，為慶賀台灣英雄為我國拿下世界冠軍的殊榮，賴清德請蕭美琴副總統前往接機，總統並指示返程期間比照過去奧運模式，由空軍派遣4架F-16V戰機伴飛。

總統府表示，空軍將以安全考量優先的前提下，全力達成任務，代表全體國人傳達對台灣代表團的感謝。總統府也提醒國人朋友，晚間若聽到戰機起降的聲音，請勿驚慌緊張。

▲▼空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。（圖／軍聞社）

▲▼空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。（圖／軍聞社）

▲▼空軍F-16Ｖ戰機升空，執行伴飛任務，迎接台灣英雄返國。（圖／軍聞社）

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