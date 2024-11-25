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快訊／雲林縣女議員遭「逆向汽車撞飛」一度無意識　羅智強求集氣

▲▼雲林縣議員陳芳盈。（圖／翻攝雲林縣議員陳芳盈臉書） 

▲雲林縣議員陳芳盈。（圖／翻攝雲林縣議員陳芳盈臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委羅智強25日發文表示，雲林縣議員陳芳盈與助理昨晚騎車去做選民服務時，遭逆向汽車撞飛，傷勢嚴重仍在院觀察，希望大家可以集氣祝。

羅智強表示，陳芳盈24日深夜和助理騎機車去處理選民服務，卻在路上被一輛逆向的車輛迎面撞上，「巨大的撞擊力，把芳盈拋飛到空中，再重重落地；助理也直接被甩飛出去，助理的大腿有15公分的撕裂傷，已送醫院完成手術」。

羅智強表示，他昨晚深夜在東京聽到後非常難過，立刻請辦公室同仁南下協助，並在25日早上返台處理工作後，南下探望陳芳盈，「我見到她時，她還在嘔吐，左眼腫脹已睜不開。很難過、也很心疼，但能做的真的非常有限，只能為她禱告祈福，希望她度過難關」。

羅智強說，陳芳盈傷勢嚴重，急救後才恢復意識，且全身多處挫傷，目前因腦震盪不斷嘔吐，仍需住院觀察，左眼的傷可能損及視神經，沒有治療好的話可能會留下後遺症。

羅智強回憶，陳芳盈過去在他辦公室內服務，工作非常勤快、認真、負責任，大家都叫她「拚命三娘」，「芳盈是非常認真又孝順的好孩子，從小父母雙亡的她，被爺爺奶奶扶養長大。當初就是掛念年事已高的爺爺奶奶，並回雲林服務故鄉，她才向我提出辭呈，說要回雲林參選議員」。

羅智強感嘆，他日前知道陳芳盈晚上會騎車跑活動和服務選民，當時曾勸開車比較安全，但對方卻說「沒辦法，如果晚上的行程多，騎車比開車要方便」，沒想到就出事了。

他說，陳芳盈選上議員之後，時常會聽人提起她在地方耕耘非常努力，選民服務也非常認真，讓他相當欣慰，「她的認真和努力贏得了肯定」、「我也遇到芳盈的阿公和阿媽，芳盈是二位長輩的孤孫，他們當然是非常的擔心。我只能安慰他們，我和辦公室同仁會全力協助」。

羅智強說，由於陳芳盈的狀況目前還不是很穩定，所以他和家屬商量後，決定先婉謝大家的探望，讓陳芳盈安心休養，早日康復，「也請大家為芳盈集氣」。

把握行程空檔 回家陪阿公阿媽吃晚餐 我還買了飯後甜點 每次我買吃的回家 阿媽都會捨不得吃 還會一直問貴不貴 我有時還得哄阿媽是別人送的 她才會吃的比較安心 畢竟阿媽一輩子都在務農 持家非常拮据辛苦 每一分錢，都必須精打細算 祖孫三人，吃著點心 享受完這片刻的天倫之樂 我就得出門跑行程了 大家晚安 再忙，也要記得和家人團聚喔 #陳芳盈

陳芳盈 雲林縣議員發佈於 2024年11月22日 星期五

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