白衣天使淪賊！記下密碼偷走提款卡　她盜走同事9萬元

▲北市某家醫院傳出偷拿同事提款機盜領的離譜事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某醫院1名曹姓女護士，趁同事不注意竊走提款卡盜領，數日後，鄭姓同事刷銀行存摺，發現餘額有異，報警處理。警方據ATM畫面，揪出真凶，讓鄭女感到意外又震驚，小偷竟是身邊的同事。偵查時，因雙方達成和解，士林地檢署偵結，予以緩起訴，並指定曹女須完成法治教育系列課程8小時。

今年大年初二（2月11日）上午，曹女見開刀房更衣室鄭姓女同事櫃子未上鎖，竟趁機翻動對方錢包，意外看見寫上提款卡密碼的紙條，她當下記住密碼，並拿走提款卡走到院內ATM提款走9萬，隨後若無其事地回到工作崗位，表面上毫無異狀。

同年月16日鄭姓同事跑去刷存摺，才發現帳戶餘額少了9萬元，他立刻報警提告。警方接獲報案後迅速展開調查，根據銀行ATM看到的畫面鎖定的嫌犯，經指認，鄭姓同事得知盜領者竟是自己熟識的同事，既震驚又心寒。

警詢、偵查時，曹女坦承犯行，更表達誠意請求原諒，鄭姓女同事考量多年同事情誼，決定和解。檢察官認雙方和解賠償，且被告犯後態度尚佳，依竊盜、詐欺付款設備等罪予以緩起訴，期間1年，並完成指定法治教育系列8小時，希望被更能汲取教訓，不再重蹈覆轍。