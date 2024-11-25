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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳啓昱自行投案！謝龍介酸「已經喬好了」　點名約談蘇貞昌作證

▲▼謝龍介 聯訪 台南幫出事 賴清德 柯文哲 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委謝龍介 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉人豪／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院11月1日召開羈押庭，但陳啓昱並未到庭，台南地檢署4日發布通緝，陳啓昱落跑25天，今（25）日在律師的陪同下向台南地檢署投案，檢察官偵訊後當庭逮捕他，並向台南地院聲押禁見。對此，國民黨立委謝龍介今（2日）說，對案情並不樂觀，因為極有可能已經被「喬」好了。

立委謝龍介曾於10月23日曾預言「有大咖要跑了」，結果台南地院1日開庭時，陳啓昱未到，謝龍介2日說，颱風來還要「坐桶子」（意指落跑）是要拼命的事情，「結果他一樣要跑，就知道這事情有多大條」，呼籲陳回來接受司法審判，「你跑，恐怕有人會殺你滅口也不一定」。

事隔25日，陳啓昱今在律師的陪同下向台南地檢署投案，檢察官偵訊後當庭逮捕他，並向台南地院聲押禁見。據悉，陳一度傳出由號稱「酒國名花」的外遇對象陳姓女子協助逃亡，不過專案小組訪查後認為她沒有能力幫忙，因此排除在外。

謝龍介也在臉書發文質疑陳啓昱現身是不是喬好了？並表示他多逃亡一天，就會有人多失眠一天，受司法審判，被媒體關注，即使沒有自由，至少不用擔心性命。不過對案情本身，並不樂觀，在消失的日子裡，陳啓昱極有可能已經被喬好了，「就像台南市前經發局長陳凱凌一樣，即便有大量證詞指向陳凱凌的上級交辦，還有經濟部朝中有人的護航，但案子就是只辦到陳凱凌。」


謝龍介表示，必要時，可以傳喚前行政院長蘇貞昌作證，當初究竟是收到了什麼案情不單純的情資，要求陳啓昱自行請辭？「台鹽為什麼四度主動函送檢調偵辦，都石沉大海？最瞭民進黨弊案的，永遠都是民進黨自己人，要破民進黨弊案，還得是民進黨自己人。」

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