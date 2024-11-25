獨／人妻斷離外遇男卻一時心軟　撤回保護令聲請67天被刺殺命危

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區48歲蔡姓女子疑外遇，欲與有暴力傾向的宿姓男友分手，孰料，今（25日）當街慘遭宿男持摺疊刀刺傷，一度失去呼吸心跳，所幸經搶救已恢復生命跡象。據悉，2人時常有口角爭執，女方除被辱罵「比妓女還不如」，也常被毆打致傷，她決定提告並聲請保護令，然而今年9月中卻突撤回聲請保護令，卻害自己陷入危機險喪命。

據悉，已婚的蔡女與宿男有短暫交往，後來蔡女發現男方有暴力傾向，經常對她拳打腳踢、甚至勒頸、抓她頭髮去撞牆，甚至僅因自己剪髮等候時間過長，均遭男友暴力毆打，甚至在報警求助後，宿男還會趁蔡女上班時打電話到她公司以無聲電話騷擾，或威脅嗆聲蔡女要給她好看。

去年3月蔡女決定向丈夫訴說此事，保證與對方斷絕聯繫，但宿男疑不滿遭甩，不斷死纏爛打並約談判。去年7月，宿男不滿蔡女剪髮耗費太多時間，見面後竟直接手掐蔡女，伸手將人推出家門，推擠當中蔡女手機不慎滑落在屋內，但宿不讓她拿，關上房門後還將她的手機摔壞。

▲宿姓男子持摺疊刀當街刺殺前女友。（圖／民眾提供）

去年9月，2人又再度爆發口角，宿男仍拳打腳踢，拉著她頭髮去撞地板，恐嚇若敢出聲求救就要叫她家人來幫忙收屍，昏了又醒，醒了又昏後才離開宿男家，事後宿男還打電話罵她「賤女人比妓女還不如」。

在丈夫鼓勵下，蔡女決定報警提告，同時聲請通常保護令。今年8月士林法院依傷害等罪判處拘役100天，蔡女疑以為對方遭判刑後，會有所警惕，不再騷擾其生活，於是在同年9月19日具狀撤回聲請保護令，恐怕也是因為她的「心軟」舉動，反讓自己陷入危機。