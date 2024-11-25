快訊／內湖聯發科前情殺！女遭刺躺路面命危　恐怖男現場叼菸遊走

記者黃宥寧、張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區瑞光路、聯發科門前人行道處今(25日)上午11時10分傳出情殺，警方初步調查，嫌犯宿男(52歲)與蔡女(48歲)是情侶關係，但2人分手後今上午碰面，宿男竟持刀砍向蔡女，導致其胸部，上腹部、左手肘、左前臂等多處中刀，現場血跡斑斑，蔡女當場倒臥在柏油路面一動不動，並失去生命徵象，目前緊急送往內湖三總搶救中。

▲內湖區聯發科前今上午傳出情殺，男子遭趕抵的警方壓制。（圖／民眾提供）

警方調查，目前全案初步排除隨機傷人，研判應是感情糾紛導致。初步了解，疑似是蔡女今向宿男提出分手，宿當場情緒失控，手持摺疊刀往蔡女身上狂刺，見她倒地不動後再揮刀自戕，但傷口不深，沒有生命危險。由於案發地點就在聯發科門前，警方進一步詢問後，聯發科表示2人均非員工，與聯發科無關。

▲宿男還一度停下來冷眼看著倒臥在地的蔡女。（圖／民眾提供）

此外，警方趕抵現場時，發現宿男在砍殺蔡女後還企圖持刀自傷，因此在左胸留下一處淺淺刀傷，在案發後還叼著菸、手插口袋淡定在現場來回游走，直到警方到場後，才將宿男壓制在牆邊並當場逮捕，並送往國泰就醫，惟宿男情緒仍相當激動，不願配合治療，目前上銬戒護中。而詳細犯案動機、經過，還有待進一步調查釐清。

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▼蔡女遭刺後倒臥柏油路面，路人幫忙擺放三角錐示警。（圖／記者張君豪翻攝）