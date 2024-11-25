獨／社會安全網破功！保護令1年4月沒下文　內湖女今當街被刺殺



▲宿男刺殺女友後自戕但並未逃離現場遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

25日11時許北市內湖區瑞光路聯發科技公司前爆發一起情殺案件，有暴力傾向的宿男（52歲、經查有傷害等前科）因不滿有家庭的蔡姓女友堅持跟他分手，當街亮出折疊刀猛刺女友腹部和右胸，蔡女大量失血當場倒地失去生命跡象，宿男則情緒激動犯案後持刀往自己胸部輕刺一刀，兩人分別送醫；兇嫌宿男並無生命危險，蔡女緊急手術止血後目前恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。

警方調查，蔡女早在去年7、9月向警方提告宿男傷害、家暴，並曾有多次打110求救紀錄，警方均依規定受理並通報北市家防中心，但到蔡女被刺殺送醫的今天、蔡女希望能保護她生命安全的保護令仍未到手。

內湖警方調查，宿男苦戀追求有夫之婦蔡女並曾短暫交往，後來蔡女發現宿男有暴力傾向，經常對她拳打腳踢、甚至勒頸、抓她頭髮去撞牆，甚至僅因蔡女剪髮等候時間過長，均遭宿男暴力毆打，甚至蔡女報警求助後，宿男還會趁蔡女上班時打電話到她公司以無聲電話騷擾，或威脅嗆聲蔡女要給她好看。





▲內湖聯發科前情殺，恐怖男曝光。（圖／民眾提供）

內湖警方從去年7月間陸續接獲蔡女打110報案求助電話，警方也曾多次查訪宿男未於轄內舊公寓的頂加住處，宿男年過半百卻委身舊公寓頂加出租套房，也有健保費欠繳紀錄，經濟情況堪虞，甚至戶籍也掛在士林戶政事務所，平常以打零工維生，早已和家人斷絕往來，25日上午他持預藏折疊刀對女友猛刺，警方迄今也尚未聯絡上宿男家屬。

雖然蔡女早在去年對宿男提告家暴、傷害並聲請保護令，但從去年迄今保護令仍未到手，蔡女預見恐怖情人的激烈手段，但報案迄今超過一年仍未等到司法體系的保護，遭恐怖情人刺殺胸腹兩刀送醫，目前仍未脫離險境。





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