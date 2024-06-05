【廣編】歐德傢俱蟬連16年獲《信譽品牌》肯定　系統家具類金獎

▲歐德集團蟬連16年獲選信譽品牌，總經理江衍欣（中）代表受獎。

圖、文／歐德傢俱提供

第26屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」揭曉，首推「健康綠建材」，主張健康、環保、無毒的台灣家居業領導品牌歐德集團再獲金獎肯定，締造系統家具品牌唯一連續16年「信譽品牌」獲獎紀錄。集團總經理江衍欣上台致詞時表示：「感謝所有消費者的信任與肯定，歐德集團以滿足消費者需求為第一要務，對綠建材的堅持、推動ESG善盡企業社會責Order your life持續為國人提供更健康、美好的居家生活」。

讀者文摘信譽品牌調查迎來第26周年，由知名市調公司Catalyst Research進行訪查，亞洲地區逾8,000名，台灣取1500名受訪者，在六項評比指標中：信賴度與信用、品質、價值、對消費者需求的了解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連16年獲得讀者文摘信譽品牌「系統家具類」肯定。

歐德集團除了每年舉辦「百閱計畫」、「手護星願耶誕送禮」、「百林計畫」等公益活動外，更舉辦寵愛VIP舊客戶活動，「歐德台灣之音」音樂饗宴，今年選在臺中國家歌劇院。

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