　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】歐德傢俱蟬連16年獲《信譽品牌》肯定　系統家具類金獎

▲▼歐德傢俱,信譽品牌,系統家具類金獎。（圖／歐德傢俱提供）

▲歐德集團蟬連16年獲選信譽品牌，總經理江衍欣（中）代表受獎。

圖、文／歐德傢俱提供

第26屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」揭曉，首推「健康綠建材」，主張健康、環保、無毒的台灣家居業領導品牌歐德集團再獲金獎肯定，締造系統家具品牌唯一連續16年「信譽品牌」獲獎紀錄。集團總經理江衍欣上台致詞時表示：「感謝所有消費者的信任與肯定，歐德集團以滿足消費者需求為第一要務，對綠建材的堅持、推動ESG善盡企業社會責Order your life持續為國人提供更健康、美好的居家生活」。

讀者文摘信譽品牌調查迎來第26周年，由知名市調公司Catalyst Research進行訪查，亞洲地區逾8,000名，台灣取1500名受訪者，在六項評比指標中：信賴度與信用、品質、價值、對消費者需求的了解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連16年獲得讀者文摘信譽品牌「系統家具類」肯定。

歐德集團除了每年舉辦「百閱計畫」、「手護星願耶誕送禮」、「百林計畫」等公益活動外，更舉辦寵愛VIP舊客戶活動，「歐德台灣之音」音樂饗宴，今年選在臺中國家歌劇院。

慶祝歐德「花漾背板」上市，即日起至2024/7/31消費滿25萬，送1萬裝潢金，一起為居家增添繽紛色彩。官網 www.order.com.tw

ET快訊
烏克蘭媽媽撐不下去了！開80萬賣掉2歲兒　收滿袋現金當場被抓
快訊／股王噴漲335元！　刷4095新天價
賓士撞毀店面　求償肇事者已死亡...子女拋棄繼承
0403大地震後　玉山變矮了
黃仁勳和「神級大人物」撞生日！　同年月日網驚：這天厲害
大薯、OREO冰炫風都有！　麥當勞「買1送1」開吃
好市多悄上架「洗腎神物」　大批會員反感：抵制！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

歐德集團百林計畫第11座樹林在宜蘭！國際生物多樣性日攜佛光大學種108棵原生樹種

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

【廣編】歐德傢俱蟬連16年獲《信譽品牌》肯定　系統家具類金獎

到全家持7大信用卡、悠遊卡、全盈+PAY滿額立折50元　滿千免費換衛生紙現省270元

肯德基端午限定「8大組合優惠」一次看！限時4天下殺57折起

等到了！全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣　加碼2人氣口味回歸

麥當勞「5大夯品買1送1」今天開吃！人氣牽絲起司排堡同步回歸

今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要40元

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

【廣編】歐德傢俱蟬連16年獲《信譽品牌》肯定　系統家具類金獎

到全家持7大信用卡、悠遊卡、全盈+PAY滿額立折50元　滿千免費換衛生紙現省270元

肯德基端午限定「8大組合優惠」一次看！限時4天下殺57折起

等到了！全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣　加碼2人氣口味回歸

麥當勞「5大夯品買1送1」今天開吃！人氣牽絲起司排堡同步回歸

今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要40元

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

必勝客「庫洛魔法使套餐」開箱！　神還原魔杖比薩、小可包超Q

南韓國情院：發現北韓拆除兩韓跨境鐵路跡象　密切關注中

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

彰化再伸援手！副議長率隊傳愛　親送2萬顆當地粽挺花蓮

花蓮推動綠色辦公　2天3場說明會宣示5大指標

參加兒畢典！撞斷消防栓水柱狂噴　高雄老實男報警：抱歉浪費水

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

離譜畫面！韓小3男童「甩副校長5巴掌」　恐龍媽趕來跟著打班導

長效鮮乳是什麼？「乳製品差異」一次看　專家：保久乳沒有防腐劑

AI題材旺　股王信驊漲335元刷4095新天價

消費熱門新聞

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

今天就買來喝！7-11咖啡飲品買6送3

當勞超夯牽絲起司排堡限時35天回歸

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機排隊

麥當勞最新5大優惠券本周限定吃！

全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」今開賣！

6元比薩要搶！肯德基+必勝客限時優惠快收

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

必勝客「庫洛魔法使套餐」今天開賣

麥當勞5大夯品買1送1爽吃35天

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

更多熱門

相關新聞

聲寶信譽品牌榮獲6金　豪禮滿天「夏」

聲寶信譽品牌榮獲6金　豪禮滿天「夏」

聲寶今（2024）年榮獲6金1銀共7項信譽品牌獎！獎項年年增加，代表聲寶品牌受到更多肯定！

奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀

奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀

Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎

大同3C奪2022讀者文摘信譽品牌金獎

大同3C奪2022讀者文摘信譽品牌金獎

關鍵字：

歐德傢俱信譽品牌系統家具類金獎

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

李妍瑾整夜哭認婚姻只維持4個月　

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面