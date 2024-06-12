燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕

▲燦坤多元3C家電賣場結合歐德傢俱服務，透過雙店整合，滿足消費者 Order your life。

圖、文／歐德提供

燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」正式開幕，傢俱服務結合多元3C家電賣場，透過雙店整合，建構成家的一站式服務鏈，敦富店的落成是歐德與燦坤共同實現幸福家庭生態圈的象徵起點！

燦坤推進「WanDau商業模式」積極拓展優質合作夥伴，盼能提供客人更全面完善的成家服務方案。歐德為業內首屈一指的系統傢俱連鎖品牌，歐德專業面的服務量能挹注，為燦坤未來店型發展帶來更多變化，除了看重歐德在家具裝潢領域的優良品質與口碑保證，擁有高相通性的經營理念、公司文化及會員價值經營，更是雙方能夠成為策略夥伴的重要因素。

▲燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕，圖中為燦坤董事長林技典（左）、歐德傢俱總經理陳國甫（右）。

燦坤董事長林技典指出，情境式選購環境對門市體驗十分加分。首次嘗試將3C家電選購配置與室內裝潢設計服務系統導入門市，是絕對雙贏的整合策略，可讓彼此屬性需求相通的客群，同時享有一站式配套服務。」全台燦坤與歐德門市也建立區域導客模式，通過鄰近門市需求互導交流，為品牌會員提供最佳解決途徑。

歐德總經理陳國甫表示，歐德集團陸續與燦坤展開多方合作，發揮雙方核心競爭優勢，擴大顧客服務範圍，從購入新居、裝修設計、到3C家電配置，秉持Order your life讓消費者享有最美好的居家環境，共同為消費者提供完善周到的方案。

▲燦坤董事長林技典（右4）、歐德集團總經理陳國甫（左4）等多位貴賓蒞臨「敦富店」開幕。

此次歐德與燦坤合作的首間WanDau策略門市，坐落在台中市發展核心地帶的北屯，是2023年全台淨遷入人口最多的行政區，具有諸多重劃區領頭的優質住宅市場。緊鄰各大商圈擁有便利成熟的生活機能，種種環境優勢高度契合燦坤與歐德合開新店的選址策略，新建案帶動新住戶裝修需求強勁成長，期盼達到雙倍以上的業績提升。

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歐德敦富店 門市資訊：台中市北屯區敦富路217號