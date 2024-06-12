　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕

燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕（圖／歐德提供）

▲燦坤多元3C家電賣場結合歐德傢俱服務，透過雙店整合，滿足消費者 Order your life。

圖、文／歐德提供

燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」正式開幕，傢俱服務結合多元3C家電賣場，透過雙店整合，建構成家的一站式服務鏈，敦富店的落成是歐德與燦坤共同實現幸福家庭生態圈的象徵起點！

燦坤推進「WanDau商業模式」積極拓展優質合作夥伴，盼能提供客人更全面完善的成家服務方案。歐德為業內首屈一指的系統傢俱連鎖品牌，歐德專業面的服務量能挹注，為燦坤未來店型發展帶來更多變化，除了看重歐德在家具裝潢領域的優良品質與口碑保證，擁有高相通性的經營理念、公司文化及會員價值經營，更是雙方能夠成為策略夥伴的重要因素。

燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕（圖／歐德提供）

▲燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕，圖中為燦坤董事長林技典（左）、歐德傢俱總經理陳國甫（右）。

燦坤董事長林技典指出，情境式選購環境對門市體驗十分加分。首次嘗試將3C家電選購配置與室內裝潢設計服務系統導入門市，是絕對雙贏的整合策略，可讓彼此屬性需求相通的客群，同時享有一站式配套服務。」全台燦坤與歐德門市也建立區域導客模式，通過鄰近門市需求互導交流，為品牌會員提供最佳解決途徑。

歐德總經理陳國甫表示，歐德集團陸續與燦坤展開多方合作，發揮雙方核心競爭優勢，擴大顧客服務範圍，從購入新居、裝修設計、到3C家電配置，秉持Order your life讓消費者享有最美好的居家環境，共同為消費者提供完善周到的方案。

燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕（圖／歐德提供）

▲燦坤董事長林技典（右4）、歐德集團總經理陳國甫（左4）等多位貴賓蒞臨「敦富店」開幕。

此次歐德與燦坤合作的首間WanDau策略門市，坐落在台中市發展核心地帶的北屯，是2023年全台淨遷入人口最多的行政區，具有諸多重劃區領頭的優質住宅市場。緊鄰各大商圈擁有便利成熟的生活機能，種種環境優勢高度契合燦坤與歐德合開新店的選址策略，新建案帶動新住戶裝修需求強勁成長，期盼達到雙倍以上的業績提升。

歐德花漾背板上市, 隨心所欲，點綴新生活-消費滿25萬，送1萬元裝潢金，優惠活動即日起至2024/7/31止，詳情請見官網 www.order.com.tw
歐德敦富店 門市資訊：台中市北屯區敦富路217號

ET快訊
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判
LIVE／博愛座濺血！OL遭逼讓座悲憤撞柱　潮州副站長回亮槍
獨／國小師「扯衣看胸+摸臀」多名女學生　噁喊：那麼小沒關係

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客「618激省優惠」一次收！買紙包飯送比薩、副食下殺1元吃

世界啤酒在全家！多國特色啤酒、超Chill啤酒杯、下酒菜通通有　開勳賺好康

燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕

拿坡里「炸雞買6送6」限時18天搶！加碼吃無骨雞塊買1送1

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

【廣編】歐式麵包Bellopane貝洛邦4款新品上市！小七限時優惠中

書單補起來！曬書市集7萬本好書最低69元起　哈利波特套書現省逾千元

【廣編】Darlie好來X庫洛魔法使聯名牙膏夢幻登場　只有台灣才有！

7-11全新「拉拉山水蜜桃霜淇淋」！夏至快閃買1送1、周末第2支半價

最低90元爽嗑2顆堡！　漢堡王超殺「1元漢堡」爽吃14天

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

必勝客「618激省優惠」一次收！買紙包飯送比薩、副食下殺1元吃

世界啤酒在全家！多國特色啤酒、超Chill啤酒杯、下酒菜通通有　開勳賺好康

燦坤X歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」開幕

拿坡里「炸雞買6送6」限時18天搶！加碼吃無骨雞塊買1送1

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

【廣編】歐式麵包Bellopane貝洛邦4款新品上市！小七限時優惠中

書單補起來！曬書市集7萬本好書最低69元起　哈利波特套書現省逾千元

【廣編】Darlie好來X庫洛魔法使聯名牙膏夢幻登場　只有台灣才有！

7-11全新「拉拉山水蜜桃霜淇淋」！夏至快閃買1送1、周末第2支半價

最低90元爽嗑2顆堡！　漢堡王超殺「1元漢堡」爽吃14天

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

2026新北市長選戰引關注　侯友宜曝：還有很多沒表態的

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

早鳥送冷氣！他買完房後悔「室內機要噴8萬」根本沒賺　原因傻了

楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！

恐怖電扶梯！東京80歲老婦「頸部遭扶手帶捲入」　自摔送醫死亡

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

消費熱門新聞

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

4大超商「開工優惠」一次看！

拿坡里炸雞桶買1送１限時18天吃

7-11全新「水蜜桃牛奶霜淇淋」買1送1！

麥當勞最新6大優惠券限時7天開吃

漢堡王「1元漢堡」限時14天搶吃

超商開賣日本超夯2款爆餡甜點

美式賣場「CP值爆表營養補給品」超殺折扣！網：地方長輩準備瘋搶囤貨

只有今天！超商茶飲買10送10、珍奶40元

世界啤酒在全家啤酒杯下酒菜好康

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

全台速食店端午優惠懶人包！

4大超商「端午連假優惠」懶人包！

麥當勞5大夯品買1送1爽吃35天

更多熱門

相關新聞

歐德傢俱蟬連16年獲信譽品牌肯定

歐德傢俱蟬連16年獲信譽品牌肯定

第26屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」揭曉，台灣家居業品牌歐德集團再獲金獎肯定，締造系統家具品牌唯一連續16年「信譽品牌」獲獎紀錄。集團總經理江衍欣上台致詞時表示：「歐德集團以滿足消費者需求為務，對綠建材的堅持、推動ESG善盡企業社會責任，持續為國人提供更健康、美好的居家生活」。

燦坤蘆洲旗艦店將改建　地主曝光「三和麥當勞地也是他的」

燦坤蘆洲旗艦店將改建　地主曝光「三和麥當勞地也是他的」

小資族All in買房沒錢裝潢　業者推「套餐」88萬起

小資族All in買房沒錢裝潢　業者推「套餐」88萬起

敦南名店養蚊7年沒在怕　白繳217萬稅金出租2月就回本

敦南名店養蚊7年沒在怕　白繳217萬稅金出租2月就回本

「沒必要降價」北車房東硬底子　年租1200萬店面寧養蚊

「沒必要降價」北車房東硬底子　年租1200萬店面寧養蚊

關鍵字：

歐德傢俱燦坤WanDau

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面