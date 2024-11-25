中華隊冠軍「雞排祭品文」來了！全台發放地點、時間一次看

▲2024世界棒球12強賽中華隊表現亮眼，奪下冠軍。（圖／CTWANT）

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2024世界棒球12強賽中華隊表現亮眼，奪下冠軍，以4比0完封27連勝的日本隊。比賽結束後，不少「祭品文」開始兌現。知名前職棒球員、知名棒球YouTube「豹子腿」方昶詠將送出上千份雞排，還加碼飲料。

屏東縣長周春米宣布，屏東西市場今（25日）12時發雞排300份、飲料300杯，一起來共享喜悅。網紅小商人昨（24日）表示，台灣拿冠軍，發雞排啦，2400份加上剩下的700份，總共3100份，爽啦，各位敬請期待，領好領滿，一起慶祝。

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逢甲夜市除了請大家免費吃雞排300份，還加碼黃記麻油雞100份、品冰瀑冰沙200杯、小8地瓜球100份，至於日期、時間、地點將在近日公布在粉專上。

前職棒球員、知名棒球YouTube「豹子腿」方昶詠也在臉書宣布，「加碼加碼，真的超級感動，今晚應該全台灣的人們都睡不著了吧，明天開始我們的雞排發放，歡迎大家一起來，現場加碼100杯飲料。」

▲方昶詠全台5場次發放雞排。（圖／翻攝自臉書／豹子腿 方昶詠）

●高雄場

日期：11月25日（周一）

地點：金鑽精品服飾名坊

地址：高雄市新興區林森一路8號

數量：200片雞排+100片「球哥雞排」

●台北場

日期：11月26日（周二）

地點：純i串燒販賣所南雅總店

地址：新北市板橋區南雅南路一段68-1

數量：200片雞排

●桃園場

日期：11月27日（周三）

地點：純i串燒販賣所藝文店

地址：桃園市桃園區新埔六街168號

數量：200片雞排

●台中場

日期：11月30日（周六）

地點：葵柏兒總部

地址：台中市西屯區文心路三段155-1號

數量：200片雞排+100杯茶飲

●台南場

數量：200片雞排

日期：12月1日（周日）

地點：台灣第一家鹽酥雞正強店

地址：台南市永康區正強街278號

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