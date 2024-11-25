注定就是你！20「24」+11月「24」封冠　24成陳傑憲神奇密碼

▲「台灣隊長」陳傑憲在這次世界棒球12強賽勇奪MVP。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在2024世界12強棒球賽冠軍賽中，最終是由台灣以4比0的成績，不僅完封日本成功奪冠，甚至終結了日本在國際賽27連勝的機會。而在其中，身背24號的台灣隊長陳傑憲可以說是功不可沒。據了解，陳傑憲曾於12年前挑戰日職失敗，沒想到12年後，竟然身穿24號球衣，在2024年的世界棒球12強賽24日的冠軍賽中，不僅幫球隊拿下冠軍，甚至還抱走MPV獎盃。

根據日本媒體報導指出，在高中時期遠赴岡山求學，當年希望能進入日本職棒，因此提交了職業志願書，但最終未被任何球團指名。陳傑憲表示「因為家庭經濟狀況不太好，所以必須賺錢養家」。後續陳傑憲回到台灣，加入文化大學與台電隊，後續於2016年的中職選秀中，被統一7-ELEVEn獅選中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而除了成功晉身職業球員外，陳傑憲也在這段時間磨練出獨特的領袖魅力。在日本所學到的「團隊精神」也透過陳傑憲傳遞給台灣的球員們。

陳傑憲在接受訪問時強調「日本選手的態度，是我們應該學習的榜樣，從比賽開始到結束，絕不放棄的態度、良好的團隊合作，無論是在場上的選手還是板凳上的選手，在任何時候都全神貫注於每一球。」陳傑憲也提到「在日本，不管是不是隊長，每個人都非常重視團隊合作，互相給予建議，互相鼓勵一起比賽。」

陳傑憲表示，創造球隊的氛圍，不僅僅是隊長的責任，而是要讓所有人參與其中。此外，他也認知在球場上大聲鼓舞的重要性「只要在球場上盡全力比賽，球隊的氣氛自然就會高漲起來。板凳上的選手們也同樣全力以赴，向場上的選手加油打氣，讓整個團隊凝聚在一起。」

受訪時，陳傑憲也回憶起高中時代的生活，對於那時的標語「只要做就能做到（やればできる）」特別有感觸。陳傑憲表示「校長經常對我們說『只要做就能做到』，這句話一直留在我的心裡。」這份信念也支撐著他在困難時刻不放棄，繼續追逐夢想。

如今30歲的陳傑憲，雖然在12年前挑戰日職失敗，但如今卻成為中職的中流砥柱。在世界12強賽事中，陳傑憲甚至拿下大會的MVP獎盃，展現出可與國際球員抗衡的非凡能力。

而也有媒體注意到，陳傑憲自2017年起，就開始使用「24號」作為背號至今。而在這次20「24」世界棒球12強賽事中，台日冠軍賽在11月「24」日進行，身穿24背號的他，以隊長身分帶領著台灣拿下冠軍，自己也抱走MVP獎盃，冥冥之中似乎有某些巧合存在。

延伸閱讀

▸ 12強／台灣勇奪12強冠軍！大谷翔平IG轉發祝賀 經典賽曾說過這番話

▸ 12強／曾豪言「輸球改當投手」！辰己涼介賽後受訪：想明天就開始練打擊

▸ 12強／陳傑憲全壘打「胸前比框」是什麼意思？球迷淚：是Taiwan！