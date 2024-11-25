快訊／高雄知名社區男住戶墜中庭亡！主委聽巨響急報警

▲高雄知名社區發生墜樓案件，警消到場救助，傷者已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區知名社區發生墜樓意外，一名男子25日上午10點多陳屍在自家社區的中庭，當時發生巨響震驚其他住戶，主委查看才發現是一名住戶墜樓，救護人員到場之後發現已經明顯死亡。根據掌握，這名住戶平常獨居，警方正在聯繫他的家人到場，同時鑑識人員已經到場採證，要釐清墜樓原因。

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