造福準媽媽！高醫岡山打造「產科一條龍」　重金引進國外設施

▲高醫岡山醫院舉辦親子安心班暨產房開幕趴，近60位育齡家庭熱烈參與。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄岡山地區婦產科相較缺乏，高醫岡山醫院籌備時，便將婦產科、小兒科納入重點發展科別，打造從備孕、生產到產後復健的一條龍服務，首要目標建置24小時產房，讓準媽媽不再只能跨區到大醫院生攢。院方自8月啟動營運，產科截至10月底已迎來19位寶寶平安誕生。

為讓育齡婦女更了解生產及育兒趨勢，高醫岡山醫院婦產科昨(23日)舉辦「『寶寶來了!』親子安心班暨產房開幕趴」，除了開箱從丹麥引進的待產系統，並由婦產、小兒及中醫科醫師分享生產、坐月子及育兒等衛教知識，吸引60多位育齡家庭及醫療院所代表熱烈參與。

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▲高醫岡山醫院將婦產、兒科列為發展重點，盼能提供岡山地區準媽媽完整的醫療照護。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫岡山醫院院長黃炫迪表示，過去岡山地區的婦產科相較缺乏，在高醫岡山醫院籌備時，就把婦產科、小兒科當作重點發展科別，因此特別從丹麥重資引進待產系統，希望在整個岡山地區的準媽媽們，能在高醫岡山醫院有很完整的醫療照護。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部部長龍震宇表示，高醫岡山有別於本院，特別引進待產系統，能讓產婦在待產過程中降低疼痛、減少待產時間、減少剖腹產的機會，從備孕、生產及產後復健，提供產科一條龍的完整服務。

▲高醫岡山醫院引進丹麥的情境感知待產室，可降低產婦產程中的焦慮感。（圖／記者許宥孺翻攝）

受到少子化影響，岡山地區10多年來幾乎沒有產科醫師，在地人即使在當地醫院或診所產檢，等到孩子即將臨盆，仍得跨區到其他大醫院生產。高醫岡山醫院婦產科主任葛菁如說，醫院設立後，婦產科的首要任務，就是將24小時產房建立起來，讓準媽媽們能獲得高品質且具可近性的醫療服務。