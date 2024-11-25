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日王牌投手頒獎後「秒摘下銀牌」！　不甘心喊：目標不是第二名

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲ 日本隊落敗屈於亞軍，球員難掩落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合報導

中華隊24日在東京巨蛋完封地主日本隊，奪得世界棒球12強賽冠軍。南韓媒體指出，「世界棒球排名第一」的日本隊被台灣徹底擊敗，國際賽27連勝步伐也被中斷，似乎令選手難以接受，許多人在頒獎典禮一結束就摘下脖子上的銀牌，投手高橋宏斗更直言，「第二名不是我的目標」。

韓媒OSEN報導，日本隊以0比4敗給台灣，雖在此次12強賽8戰全勝，卻在決賽被台灣重擊，最終屈居亞軍，國際賽連勝紀錄在27場止步，成為2019年12強超級循環賽敗給美國後，經過2021年東京奧運、2023年經典賽及亞錦賽，時隔28場比賽首度落敗，與4冠王擦肩而過。

日本選手賽後一時還難以接受，王牌投手高橋宏斗在包括日韓大戰的2場先發投8局失2分，24日頒獎典禮一結束便取下脖子上的銀牌，受訪時表示，「我打球不是以第二名為目標，這是一場以全勝為目標的比賽，因為覺得不能掛著這枚獎牌（銀牌）做為比賽的結束，才拿下來的」，並遺憾坦言，「親眼見識台灣展現在關鍵時刻能夠取勝的韌性，非常不甘心」。

昨晚日本隊先發投手戶鄉翔征也在頒獎結束後馬上摘下銀牌，受訪時直言，「這不是我想要的獎牌顏色，因為太過不甘心，無法把獎牌戴在脖子上」，「本來想用冠軍證明日本棒球有多優秀，對於沒能達成感到很可惜」，希望能永遠不忘此刻的遺憾之情，未來在經典賽展現更成長的樣貌。

日本隊最年長的31歲游擊手源田壯亮則表示，雖然對於沒能獲勝感到非常遺憾，「但這是所有人都拼命努力的結果，所以接受了。為了在下次國際賽雪恥，會努力再次入選國家隊。」

韓媒也提到，日本因未能奪冠陷入衝擊之際，台灣則沉浸在節慶氣氛中，這是台灣自1992年巴塞隆納奧運準決賽以來，時隔32年在主要國際賽事上擊敗日本，更是首度在包括奧運、經典賽等沒有年齡限制的國際賽中奪冠，「成為台灣棒球史上最輝煌的一天」。

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