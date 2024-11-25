郭國文喊「辜董加碼獎金到1億」　深夜被洗版炎上！

▲12強奪冠，辜仲諒發出7000萬獎金。（圖／棒協提供）



記者董美琪／綜合報導

中華隊4比0完封日本隊，寫下32年來最佳成績。民進黨立委郭國文則喊話中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒再加碼獎金到1億元。不少網友洗版砲轟，「自己不出錢，卻去拱別人加碼，不會覺得丟臉嗎？」

中華隊奪冠軍，全台超感動開心，辜仲諒也將履行承諾加碼發3000萬冠軍獎金，總計共發出7000萬元給予教練團、球員及後勤團隊。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）



對此，郭國文深夜在臉書喊話，「世界第一，獎金一億，請辜董加碼再加碼！湊滿一億給這些台灣英雄！今年的台灣隊，創造新的歷史。這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億。」

有網友留言，「真心建議委員別這樣提議，會被炎上」，但郭國文回應「去年金控大賺，加碼不是不合理。」

不過許多網友看了不領情，紛紛表示「這篇真的奇文共賞」、「民進黨沒人來制止這傢伙嗎？不要丟臉了」、「不然剩下3000萬你來補如何」、「貴為國會議員，怎麼不自己當個表率先加碼個1000萬就好」、「自己不會發叫別人發真好笑」、「發這種文也是讓人刮目相看」、「別人的錢不是錢」。