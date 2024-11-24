AIT喊台美關係史上最佳　替台灣隊搶冠加油：終於不用精神分裂

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊挺進金牌戰。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

2024年第三屆世界12強棒球賽今日（24）季軍賽，由美國隊挑戰委內瑞拉，最終美國以6比1戰勝委內瑞拉，收下本屆12強賽季軍。由於在台灣的網路上，許多人幫美國加油，而美國在台協會也透過社群表達感謝，並稱台美關係史上最佳，還替今晚要展開的「台日冠軍戰」加油，且開玩笑說，「今天看球終於不用精神分裂」、「好朋友一起站上頒獎台」。

回顧23日複賽，美國與委內瑞拉交手攸關中華隊命運的一戰，最終委內瑞拉不敵美國，且比分差距未超過8分，中華隊已透過優質率（TQB）確定晉級冠軍戰。當時，眾多台灣民眾在網路上替美國加油，也感謝美國擊敗委內瑞拉，幫助台灣晉級，而美國在台協會發文，恭喜美國隊贏球，還備註「不客氣」，引起大批網友留言，「謝謝最堅定的好朋友美國」、「謝謝美國爸爸」。

在24日的季軍戰，美國隊再次挑戰委內瑞拉，最終美國以6比1戰勝委內瑞拉，收下本屆12強賽季軍。美國在台協會再次透過社群表達對台灣民眾支持跟加油的感謝，並稱台美關係史上最佳，還替今晚要展開的「台日冠軍戰」加油，且開玩笑說，「今天看球終於不用精神分裂」、「好朋友一起站上頒獎台」。