EMU3000型「煞不住」 滑行逾2公里　台鐵曝原因提4改善

▲EMU3000型本月傳出煞不住滑行擠壞轉轍器意外，台鐵初判是軌道佈滿落葉及長距離下坡影響，圖非事件列車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頻傳虛驚事件，11月2日一列452次EMU3000型新自強號，原定在海端站與401次列車交會，司機員煞車後，新自強號卻「煞不住」，不但擠壞轉轍器還狂滑行逾2公里，由於去年EMU3000型颱風天也曾煞不住衝出月台，員工質疑車子有問題。台鐵表示，該車設計符合規定，軌道佈滿落葉雜草和長距離下坡影響煞車。

台鐵一列452次EMU3000型樹林開往台東新自強號，11月2日原定在海端站與401次列車交會，該列車司機員看見預告號誌機顯示注意，立即減速，未料發現列車顯示滑走警告，且減速不如預期，立即於預告號誌機前緊急緊軔煞車，但列車車速竟無明顯降低，持續空轉滑走。

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最後該意外導致列車最後擠岔擠壞轉轍器，一路滑行至海端到關山間下行第二閉塞前，越過出發號誌機約1506公尺，總滑行距離長達2214公尺，由於該區間為單線，距離對向401次列車僅約2公里，所幸401次晚點，且調度員緊急通知停車退行，才未釀對撞事故。

不具名台鐵員工透露，事實上去年EMU3000型新自強號在颱風過後，也曾發生過一次類似事件，導致列車進站衝出月台，質疑EMU3000型新自強號有問題，今年11月2日這起EMU3000型在煞車距離足夠情況下，煞車後卻滑行2214公尺，恐怕不僅是軌面濕滑問題。

對此，台鐵公司調查後表示，11月2日第452次新自強號於進入海端站前準備停車時，駕駛台上空轉滑走指示燈亮起，司機員發現減速不如預期立即緊急緊軔，惟列車仍持續滑走，擠壞海端站南邊轉轍器續行，司機員立即按下車上「防護無線電發報按鈕」，通知附近列車緊急停車，避免危險，並通報行控中心控制員，最後第452次停於K120+700處。同時間第401次列車已由關山站開出，第401次司機員收到防護無線電訊號及行控中心控制員通知後立即停車，停於K122+840處，與第452次相距2.14公里，並未進入452次所在之閉塞區間。

▲台鐵EMU3000型去年也發生颱風天煞不住衝出月台事件，圖非事件列車。（資料示意圖／記者楊漢聲翻攝）

台鐵公司指出，該案經調查後，發現主要係颱風過後降雨量大，軌道佈滿落葉與雜草，導致軌面摩擦力喪失，且該處為千分之9.9下坡路段，導致列車滑走擠壞轉轍器。



針對員工質疑EMU3000型煞不住已不是首例，憂心是列車有問題，台鐵公司回應，自EMU800型電聯車起，新車購案均訂RAMS可靠度、可用性、可維護性及安全性要求，並由第三方公正單位執行驗證與認證，EMU3000型煞車系統可靠度需達到SIL 4最高安全等級，辦理型式測試包含濕滑軌面(於軌面噴灑肥皂水)空轉、滑走功能測試。此外，每一編組投入營運前均需辦理千分之二十下坡道煞車測試，確認相關煞車功能均合格，始能取得IV&V核發營運安全證明，列車設計及性能符合規定。

針對康芮颱風復駛期間EMU3000型452次發生滑走情形，台鐵研判係因前述軌面摩擦力喪失加長距離下坡所致，台鐵公司也提出4項改善措施，包括颱風後復駛前路線巡查增加軌面覆著異物檢查項目；針對軌面覆著異物加強清洗；軌面覆著異物未完成清洗前，明訂該區段列車降速行駛；有關颱風後路線巡查及防止列車滑走措施，新增於SMS風險危害因子管控及預防，並修正相關規章確保安全。