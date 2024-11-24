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台鐵維修車闖紅燈「對向區間車急倒退嚕」逃一劫　提3改善祭嚴懲

▲台鐵談文車站南側發生路人闖入遭輾斃事故，警方正封鎖現場調查原因中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台鐵維修車闖紅燈，對向區間車急退行逃過一劫，圖非事件區間車。（資料示意圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵爆虛驚事件，11月15日當晚一列工程維修車在談文南號誌站，要與一列區間車交會，未料工程維修車司機員未確認出發號誌，竟「闖紅燈」冒進，行控中心發現後緊急呼叫維修車和對向的區間車煞停，並要求區間車退行才未釀憾事。台鐵公司提出研擬舊工程維修車加裝ATP等3改善措施外，也將檢討嚴懲。

1976年5月30日台鐵一列北上56次對號快車冒進號誌闖紅燈，與一列南下107次平快車在竹南、談文站間迎面相撞，造成30人死亡、百餘人輕重傷，未料48年後，竟又發生虛驚事件。

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由於談文南號誌站往南為單線，往北為雙線至竹南站，今年11月15日當晚一列9353次工程維修車迴送，在談文南號誌站要與南邊的2562次區間車交會，工程維修車司機員未注意出發號誌，竟闖紅燈冒進，擠壞轉轍器，行控中心控制員發現後，緊急呼叫工程維修車停車，並急通知另一列對向的2562次區間車煞停並退行回到大山站，才未釀憾事，車上20多名旅客逃過一劫，該起事件也造成區間車延誤102分。

台鐵公司證實，11月15日晚間23時35分第9353次工程維修車計畫於談文南號誌站交會第2562次，因司機員疏忽未確認出發號誌機，造成冒進號誌事件。

台鐵公司說明，9353次工程維修車司機員發現擠壞轉轍器時，當下立即停車，同時間第2562次區間車從大山站開出，行控中心控制員發現第9353次冒進號誌，立即緊急呼叫2562次及9353次停車，2562次亦立即停車，後續依控制員命令，第2562次退回大山站3股等待第9353次進大山站2股後，於隔天凌晨1時11分晚100分開車，談文站晚102分到開。車上旅客20餘人，由車站準備飲料及麵包提供旅客充飢，造成旅客不便，深表歉意。

▲台鐵電車線維修車。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵除新購工程維修車已要求加裝ATP外，既有舊工程維修車也研擬加裝，圖非事件車輛。（示意資料圖／台鐵局提供）

針對該起虛驚事件，台鐵公司也啟動調查和檢討，台鐵公司表示，該事件發生後，立即依規定通報交通部及相關單位，該案已由運安處進行詳細調查，並針對事件原因檢討提出具體改善措施，並釐清責任嚴懲不貸。

台鐵也提出3項改善措施，包括落實工程維修車呼喚應答SOP，並定期考核確認辦理情形；立即辦理各工程維修車司機員回訓，增加實務訓練課程，並加強管理；目前新採購工程維修車均已要求加裝ATP設備，將研議評估既有舊工程維修車裝設ATP裝置。

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