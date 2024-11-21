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獵殺無人機蜂群！　HQ-17AE火力支援車搭載72枚導彈

▲▼中國航天科工集團二院推出的HQ-17AE火力支援車，是款具備強大火力的反無人機群無人車。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲ 中國航天科工集團二院推出的HQ-17AE火力支援車，是款具備強大火力的反無人機群無人車。（圖／翻攝自騰訊軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

俄烏戰爭無人機的廣泛運用讓傳統空防體系面臨挑戰，面對無人機蜂群的威脅，一款名為「HQ-17AE」火力支援車在珠海航展受到關注。據了解，該單車可搭載多達72枚導彈，可同時對多的目標進行快速打擊，操作人員只要通過遠程控制系統便能讓這輛無人車進行作戰，強大火力反制低慢小的無人機群。

HQ-17AE是一款基於紅旗-17防空導彈系統的改進型號，由中國航天科工集團二院研製，特別將無人化作戰理念融入其中，增強作戰效能和應用靈活性。而這次亮相的HQ-17AE火力支援車，搭載72枚導彈成了最大亮點，其中包含24枚近程防空導彈和48枚超近程防空導彈，這一配置讓其在應對低慢小目標、智能彈藥甚至無人機蜂群攻擊時，具備強大的飽和防禦能力。

在面對大規模蜂群攻擊時，HQ-17AE火力支援車能夠同時對多個目標進行快速打擊，其搭載的有源相控陣雷達和火控雷達，讓系統可以在最短時間內獲取目標信息，迅速進行多目標攔截。

▲▼中國航天科工集團二院推出的HQ-17AE火力支援車，可搭載多達72枚導彈，對無人機群進行飽和攻擊。（圖／翻攝自騰訊軍事）

陸媒指出，與傳統的防空導彈系統不同，HQ-17AE火力支援車最大的創新之一是完全無人化操作。該車通過遠程控制系統進行作戰，操作人員可以在遠離危險區域的安全地帶指揮車輛執行任務。也就是說，即便在面臨敵方無人機的攻擊時，HQ-17AE火力支援車也不需要擔心人員傷亡問題，進而提供作戰效率。

無人化作戰不僅能減少人員風險，還大大提高了作戰效率。由於無人機蜂群攻擊往往具有高度的機動性和快速變化的戰術需求，無人化的HQ-17AE可以迅速響應，執行複雜的多目標攔截任務，而無需受到傳統防空系統操作人員的限制。

此外，除了應對無人機蜂群，HQ-17AE火力支援車在未來戰場上還能執行多重任務，包含對低空來襲的飛機、巡航導彈、戰術導彈等進行攔截，保護重要目標和作戰部隊的安全。

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