綠議員用「中國盜版」盯台日大戰！自PO截圖喊：台灣中華隊加油

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳怡君用「中國盜版」盯台日大戰！自PO截圖喊：台灣中華隊加油

台北市民進黨議員陳怡君。（翻攝陳怡君臉書）

▲台北市民進黨議員陳怡君。（翻攝陳怡君臉書）

文／鏡週刊

2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽最終日，中華隊確定晉級冠軍賽，今（23日）晚台日大戰變成「消化試合」，但仍受各界矚目。不過，本刊發現，台北市民進黨議員陳怡君在臉書上發文力挺中華隊，但卻使用中國盜版串流平台觀看轉播，還大剌剌的截圖與民眾分享。

陳怡君在個人臉書上寫道：「台灣隊加油！邊跑行程也要為台灣中華隊加油！等一下八點要來很認真一個行程，就不能偷瞄球賽了????！好羨慕一些跑到日本看球賽的朋友，羨慕⋯⋯」

▲陳怡君公然看中國盜版。（圖／翻攝自陳怡君臉書，已後製處理）

▲陳怡君公然看中國盜版。（圖／翻攝自陳怡君臉書，已後製處理）

她的貼文也附上一張在車上觀看棒球賽事的照片，但仔細一看，陳怡君使用的平台竟是非法，且還是來自中國的「企鵝體育」串流平台，右上角還著有直播主來源「台北小小白」。

儘管該平台規範直播主不得播放非官方的賽事內容，但不少體育賽事仍遭盜播。而陳怡君表達支持中華隊，卻分享了盜播賽事的截圖，身為民意代表觀看盜版，令人無法認同。


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