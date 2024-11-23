4友找代駕赴宜蘭遇劫！聯結車猛撞「3死2重傷」　駕駛10萬交保

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣五結鄉五結中路今（23日）凌晨2時52分許傳出嚴重死亡車禍，警方初步調查，現場為一輛聯結車與小客車碰撞，造成自小客內5人受傷，其中男性駕駛、後座一對男女乘客傷勢嚴重，3人到院前即失去心跳，經搶救後均宣告不治死亡。對此，宜蘭地檢署訊問黃姓駕駛後，諭知10萬元交保。

路口監視器畫面拍下，當時現場還下著雨，而自小客、聯結車經過路口時均未減速，聯結車黃姓駕駛(30歲)反應不及，當場撞上小客車側邊車身，導致車體變形、駕駛唐男(50歲)一度受困車內，經救出後失去生命徵象，送醫搶救不治。

▲宜蘭五結鄉聯結車撞小客車，釀3死2傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

至於在小客車內的5名乘客中，除了唐姓駕駛外，後座的39歲林姓男子及24歲黃姓女子也已經送醫後不治。另外，副駕駛座的34歲銀姓女子及後座的33歲邱姓男子受傷送醫，經醫師診斷後，銀女左胸第七根肋骨骨折，已住院接受治療，邱男則左鎖骨骨折且有氣胸，一度失去意識，所幸經搶救後恢復意識，送進加護病房治療。

經過宜蘭地檢署訊問黃姓駕駛後，認為其涉犯刑法第276條過失致死、第284條過失致重傷罪嫌，犯罪嫌疑重大，然而無羈押必要，因此諭知新台幣10萬元交保。檢察官並已指揮警方調取相關證據資料，以釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

據悉，小客車內的4人來自新北及台北市，互為友人關係，他們租用此自小客車並請唐男代駕。警方已通知家屬到宜蘭，但家屬都不清楚為何4人要到宜蘭。經警方檢測後，兩名駕駛都無酒精反應，確切肇事原因待釐清。