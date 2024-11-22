國1三義段車禍！廂型車詭停內線道遭撞「3傷1落跑」　現場畫面曝

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

國道1號北向153.6公里三義路段，今（22）日早上6時5分發生車禍事故案，一輛廂型車不明原因停於內側車道，後方44歲許姓男駕駛碰撞該車，造成3人輕傷，27歲陳姓男子自稱是廂型車駕駛，但同車1人不明原因未停留於現場，是否另有隱情由國道警方調查中。

國道警方指出，國1北向153.6公里三義路段，一輛廂型車不明原因停於內側車道，許男駕駛自小客車行駛於內側車道碰撞該車，造成許男、45歲沈姓女乘客及廂型車陳男3名輕傷，該廂型車同車人員不明原因未停留於現場。

▲國道1號北向153.6公里三義路段車禍 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道警方表示，積極追查聯繫車主到案說明，相關肇事經過及肇因研判，持續調查釐清中。並呼籲用路人開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺設置故障標誌警示。

車輛若無法滑離車道，應立即開啟危險警示燈，所有人員盡速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩，至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌。汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌或事後不除去者，處1500元以上3000元以下罰鍰。