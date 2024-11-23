9學生騎車衝合歡山「2人遭輾斃」！同學目睹嚇到哭出來

▲9名學生相約到合歡山遊玩，結果2人雙載遭撞死。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投縣仁愛鄉台14線73K處23日中午12點多發生車禍，17歲的蔡姓少年載著17歲的朱姓少年，行經該路段時遭水泥預拌車輾過，導致2人雙雙身亡。據了解，2人疑似與其他同學相約，一行9人打算上合歡山遊玩，怎料途中發生車禍，讓其他同學嚇壞了。至於詳細案發原因，仍待進一步釐清。

警方調查，17歲蔡姓少年23日中午12點多騎乘機車載著17歲朱姓少年，行經該路段時疑因路面有砂石，造成打滑摔車、2人雙雙噴飛。少年後方有輛水泥預拌車，53歲潘姓司機來不及做出反應，因而開車輾過。

▲▼9名學生相約到合歡山遊玩，結果2人雙載遭撞死。（圖／記者高堂堯翻攝）



蔡姓少年遭輾後，下半身受到重傷，送醫搶救後仍因嚴重出血不治。朱姓少年則是頭部被輾過，當場就已明顯死亡。

據了解，蔡姓少年與朱姓少年是台中某校的學生，與朋友23日相約衝合歡山，一行共9人分乘5輛機車，怎料中途發生死亡車禍，讓目睹的朋友當場被嚇哭。

▼9名學生相約到合歡山遊玩，結果2人雙載遭撞死。（圖／記者高堂堯翻攝）



由於蔡姓、朱姓少年均未成年，2人都未領有駕照。事後警方對潘姓司機進行酒測，確認酒測值為0，目前案件仍在調查當中，詳情仍待釐清。